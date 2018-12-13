Відпустку взимку: жаркі країни або північна Європа

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Глінтвейн на морозних вулицях Стокгольма чи піна колада на пляжі Таїланду

Якщо у вас не вийшло взяти відпустку влітку або ж ви просто віддаєте перевагу відпочивати саме взимку, перед вами неминуче постане питання, куди ж відправитися. Вибір досить великий - адже в цей час року можна як насолодитися теплом в жарких країнах, так і помилуватися на сувору північну красу де-небудь на фіордах.

Щоб допомогти вам визначитися, журналістки українського реаліті "Заробітчани" поділилися історіями своїх подорожей. Настя Кошман – по спекотним країнам, а Катя Сенченко – по північній Європі.

Полетіти в Єгипет, як тільки проб'ють куранти

"Самий бюджетний варіант для відпустки на півдні – Єгипет, – каже Настя Кошман. – У мене є один секретик, як урвати путівку з хорошою знижкою. Виліт в новорічну ніч завжди дешевше! Користувалася цим лайфхаком вже двічі. Мої рейси були 1 січня в чотири години ранку. Я встигала випити шампанського під бій курантів і примчатися в аеропорт. Так, вся моя компанія залишалася вдома святкувати, під ялинкою. Але подумайте самі! Вони прокинулися в обід 1 січня з горою немитого посуду, а я в цей час вже засмагала на пляжі з коктейлем. Погода в Єгипті в цей період непогана. Вдень по-літньому спекотно, ввечері прохолодно. Але плавати і загоряти можна. Дуже рекомендую спробувати дайвінг. Червоне море нереально красиве".

Фото: Новий канал

Влаштувати вояж по островах Таїланду

"В Таїланд багато літають по пакетних турів, як в Єгипет або Туреччину. Але особисто я вважаю це злочином! У мене є досвід поїздки в цю країну, яким із задоволенням поділюся. Я літала в Тай на 10 днів. Купувала заздалегідь авіаквитки і бронювала готелі на трьох різних островах. Прилетіла в Пхукет, провела там три дні. Після сіла на човник і переплила через годину-півтори на острів Рача. Це острів із нереальної краси бухтою. Після Рачи перебралася ще на три дні на Пхі-Пхі. Це просто картинка з обкладинок журналів. Райське місце. Всі острови дуже красиві і унікальні. Тому пролетіти стільки кілометрів і просидіти відпустку в одному готелі не має сенсу. З розваг пробувала дайвінг з акулами".

Фото: Новий канал

Відправитися на лакшері-канікули в Майямі

"Наступна порада для щасливчиків, у яких є віза в США. Якщо взяти квитки заздалегідь (мінімум за півроку), то переліт може бути цілком доступним. Мій переліт Київ–Маямі, Маямі–Нью-Йорк, Нью-Йорк–Київ обійшовся у 700 доларів. Якщо виключити Нью-Йорк, коштувало б ще дешевше.

Майямі невеликий, і поруч з ним безліч таких же маленьких містечок. Я жила в Данія-Біч, 15 хвилин від Маямі на машині, але там істотно дешевше і житло, і продукти. А пляжі в таких містечках навіть крутіше! Харчуватися можна досить бюджетно, якщо купувати їжу в супермаркетах".

Фото: Новий канал

В Норвегію за фантастичними видами фіордів

"У Норвегії я бувала двічі, – згадує Катерина Сенченко. – Як туристка і як "заробітчанин" у відрядженні. Вигідно придбати квитки можна з Польщі. Ми купували з Гданська до Ставангера за 40 євро. Житло рекомендую шукати в каучсерферів. На номери у готелях та апартаменти ціни захмарні. Це найдорожча європейська країна! Пам'ятаю, що літр молока в супермаркеті обійшовся нам у 90 гривень. А бургер і келих пива у звичайній забігайлівці – 500 гривень. Рекомендую брати щось для перекусів з собою. Горішки, шоколадки, вівсянку в пакетиках в літаку провозити можна! Моя думка: краще платити за враження, ніж за їжу.

В Норвегію краще їхати не в міста. В Осло, наприклад, нічого особливого не помітила. А от природа там просто відрив голови. Власне, тому ми вибрали переліт в Ставангер. Там досить близько фіорди. Треба доплисти до острова на поромі, потім автобусом до туристичного маршруту. За нього протопать 10 км і піднятися на гору. Звідти відкриваються божевільні види! Море, фіорди... це місце повинно входити в 10 найкрасивіших місць планети".

Фото: Новий канал

Побути наодинці з собою у Фінляндії

"Столиця Фінляндії – Гельсінкі – мені сподобалася більше, ніж норвезький Осло. Дуже гарне місто. В ньому відчувається якась скандинавська сила. Гуляєш вулицями, і, здається, що зараз з-за повороту вийде лицар в обладунках. Старовинні будівлі, пам'ятники, вулиці вимощені бруківкою, приголомшлива набережна з колесом огляду. Все виглядає, немов на картинці.

Якщо у вас не дуже з англійським, у Фінляндії про це можна не переживати. У всіх туристичних точках вільно говорять російською з-за близькості до кордону.

Ціни в порівнянні з Норвегією відсотків на 15 нижче, але все одно досить дорого.

Якщо ви плануєте завести знайомство з місцевими – забудьте про цю ідею. Всі скандинави – типові інтроверти. Під час відрядження "Заробітчан" я працювала на сімейній фермі оленярів. Так от, коли родина збиралася за обідом або вечерею, кожен сидів за окремим столом! І їдять вони виключно мовчки. Я ризикнула порушити тишу, і мені зробили зауваження, мовляв, у нас так не прийнято".

Фото: Новий канал

Милуватися людьми і подорожувати на велосипеді по Швеції

"У Швеції неймовірно красиві люди. Всі немов зійшли з обкладинок журналів. Ну такі красиві, що хоч очі виколи собі. А ще у них тотальне рівноправність – ніякої дискримінації за статевою ознакою. На вулицях дуже часто можна зустріти ідеально красивих татусів з такими ж дітьми. Мами тим часом попивають винце в барах. Вихованням дітей займаються 50 на 50.

Про транспорт в Швеції у мене дві новини. Погана – проїзд дуже дорогий. А хороша – в Швеції дуже розвинена велокультура. Вони їздять на великах навіть взимку. Там з цим немає жодних проблем. Доріжки чистять, ніде ні льоду, ні снігу. Точок прокату по місту дуже багато.

У нас зі шведською молоддю дуже різні поняття про те, що модно. У нас, наприклад, прийнято демонструвати свій достаток. Дорогі черевики або модний телефон – показник успішності. У них модна тусовка – це андеґраундна вечірка на занедбаному заводі. Там розливають саморобний пунш в паперові стаканчики. І це самі гламурні чуваки Стокгольма зі світу мистецтва або моди.

Фото: Новий канал

З безкоштовних розваг у Швеції раджу оранжерею в Гетеборзі. Вона абсолютно приголомшлива – ти ніби потрапляєш в декорації фільму "Індіана Джонс". Тропіки, кактуси, пальми. Гарні фоточки для Instagram гарантовані! Знайти дуже просто – вона розташована в центрі міста. Вхід вільний".

Нагадаємо, популярний український телеведучий між безліччю концертів, презентацій, новорічних корпоративів та благодійними заходами вирішив влаштує міні-відпустку на чотири дні. Сергій Притула разом з дружиною обрали квитки по лоукост і вирушили в Лісабон.

До речі, чарівний період зимових свят починається з Католицького Різдва. Українців чекають триденні вихідні з 23-го по 25 грудня. Куди поїхати у цей довгий вікенд,, щоб відчути казкову атмосферу свята, країни і міста з найкращими різдвяними ярмарками – в добірці туристичних напрямків і порад від РБК-Lite.

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Відео: РБК-Україна