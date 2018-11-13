Названо найбільш залежні від туризму міста світу

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Туризм генерує майже половину доходів мексиканського Канкуну

Мексиканський курорт Канкун названий містом з самою високою залежністю від туризму. Про це йдеться в доповіді Всесвітньої ради з туризму і подорожей.

Зазначається, що туризм генерує майже половину ВВП міста (49,6%). Більшу частину іноземних відвідувачів Канкуна складають американці — 63 відсотки. Останнім часом місто часто відвідують жителі Канади і Аргентини.

Фото: Канкун (pixabay.com/FlavioMoura)

На другому місці розташувався Марракеш (Марокко) — 30,2% ВВП. У доповіді наголошується, що місто багато в чому залежить від французьких туристів: за статистикою, один з трьох відвідувачів Марракеша — француз. Фото: Марракеш (pixabay.com) Слідом йде китайський Макао — 29,3 ВВП. Фото: Макао (pixabay.com/falco)

У п'ятірку міст також потрапили Орландо (США, 18,7% ВВП) і Анталія (Туреччина, 17,6% ВВП).

У першій десятці опинилися такі міста, як Венеція (Італія), Лас-Вегас (США), Бангкок (Таїланд), Дубай (ОАЕ) і Дубровник (Хорватія).

Нагадаємо, були названі найкращі міста для подорожей в цьому році. Ці напрямки викликали найбільший інтерес іноземних туристів.

Раніше повідомлялося, що Київ, Харків і Львів увійшли до рейтингу найнебезпечніших міст світу.

До речі, журнал Forbes назвав найстрашніші місця у Всесвіті. На першому місці виявилася Темна туманність SH2-136, її ще називають "Привид". Досягти її можна за 1200 світлових років.

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