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Названо найбільш залежні від туризму міста світу

Lite » Подорожі 13.11.2018 - 10:38
Названо найбільш залежні від туризму міста світу
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Туризм генерує майже половину доходів мексиканського Канкуну

Мексиканський курорт Канкун названий містом з самою високою залежністю від туризму. Про це йдеться в доповіді Всесвітньої ради з туризму і подорожей.

Зазначається, що туризм генерує майже половину ВВП міста (49,6%). Більшу частину іноземних відвідувачів Канкуна складають американці — 63 відсотки. Останнім часом місто часто відвідують жителі Канади і Аргентини.

Названо найбільш залежні від туризму міста світуФото: Канкун (pixabay.com/FlavioMoura)

У п'ятірку міст також потрапили Орландо (США, 18,7% ВВП) і Анталія (Туреччина, 17,6% ВВП).

У першій десятці опинилися такі міста, як Венеція (Італія), Лас-Вегас (США), Бангкок (Таїланд), Дубай (ОАЕ) і Дубровник (Хорватія).

Нагадаємо, були названі найкращі міста для подорожей в цьому році. Ці напрямки викликали найбільший інтерес іноземних туристів.

Раніше повідомлялося, що Київ, Харків і Львів увійшли до рейтингу найнебезпечніших міст світу.

До речі, журнал Forbes назвав найстрашніші місця у Всесвіті. На першому місці виявилася Темна туманність SH2-136, її ще називають "Привид". Досягти її можна за 1200 світлових років.

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