Названі найкращі міста для подорожей в цьому році

Ілюстративне фото: Париж (pixabay.com)

Рік ще не закінчився, але вже назвали 10 кращих міст для туризму

Не дивлячись на те, що поточний рік ще не закінчується, "Global Destination Index" вже склав свій туристичних міст, які користуються найбільшою популярністю серед любителів помандрувати. Нижче представлений список десяти найкращих місць для туристів в 2018 році. Ці напрямки викликали найбільший інтерес іноземних туристів.

1. Бангкок, Таїланд. Приплив іноземних туристів до столиці Таїланду збільшився майже на 10%. У цифрах це 21,98 мільйона. Для порівняння — це більше ніж усе населення Бангкока. Чисельність тайців становить близько 8,2 мільйона чоловік.

2. Лондон, Великобританія. Це місто з туманного альбіону, в якому проживає майже дев'ять мільйонів жителів, в цьому році відвідали 20,42 мільйона туристів.

3. Париж, Франція. З початку 2018 року найромантичніше місто відвідали 17,95 мільйона туристів, у свою чергу, це робить його другим найбільш відвідуваним містом у Європі. Правда, паризьке населення складається всього з 2,2 мільйона людей, але в пік сезону місто переповнене.

4. Дубай, ОАЕ. Це місто приваблює туристів з усього світу. Можливість доторкнутися до високотехнологічного і ультра сучасного світу, побудованому на місці абсолютної пустелі, залучила в Дубай 16,66 мільйона іноземних мандрiвникiв з початку 2018 року.

5. Сінгапур. Азіатське "місто-держава" розвивається семимильними кроками, це, до речі стосується і туризму. Доказ цьому — ті 14,47 мільйона туристів. Вони побували там за останні 9 місяців.

6. Нью-Йорк, США. Багатонаціональний мегаполіс в рейтингу з майже девятимиллионным населенням, прийняв вже 13,67 мільйони туристів з початку року.

7. Куала-Лумпур, Малайзія. Поки зростання туристичного напряму тут знаходиться в стадії розвитку. Але факти очевидні — 13,53 мільйони туристів, і число приїжджих значне зростає. Проживає в Куала-Лумпурі близько півтора мільйонів чоловік.

8. Стамбул, Туреччина. Останнім часом відпочивати там дуже вигідно — з-за краху турецької ліри. У цьому місті є все для того, щоб мандрівник залишився задоволений. Поєднання морського відпочинку, природи, історичних місць, торгових центрів і великих ринків привернуло Стамбул 12,8 іноземних туристів з початку 2018 року.

9. Токіо, Японія. Столиця азіатського держави привернула 12,12 мільйонів туристів з розпочав року. Це все завдяки особливій культурі і міксу з історії, релігії, технологій майбутнього. Правда, Токіо — місто не для всіх, особливо якщо не подобається вічна суєта. Але кожен може знайти тут щось для себе.

10. Анталія, Туреччина Цей відомий курорт — другий представник Туреччини в рейтингу найбільш популярних туристичних міст-2018. Він залишається найбільш відвідуваним серед усіх інших у країні. З початку року Анталія прийняла 11,27 мільйона іноземних туристів.

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