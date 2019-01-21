Дівчина Розенко розповіла про канікули з коханим у Львові

Фото: Олена-Крістіна Лебідь і Павло Розенко (instagram.com/elena_kristina_lebed)

Ведуча провела новорічні канікули з коханим у Львові

Ведуча проекту Нового каналу "Аферисти в мережах" Олена-Крістіна Лебідь, яка знаходиться у відносинах з віце-прем'єром України Павлом Розенком, провела новорічні свята разом з коханим у Львові. На своїй сторінці в Instagram дівчина, яка нещодавно перенесла операцію, зізналася, що залишилася в захваті від міста і назвала п'ять місць, де туристи просто зобов'язані побувати.

Олена-Крістіна супроводила пост кумедними знімками з коханим і в мальовничих куточках Львова.

Фото: (instagram.com/elena_kristina_lebed)

Зазначимо, що більшість з них так чи інакше пов'язані з їжею, що не дивно, адже Львів славиться своєю смачною кухнею та кави.

Топ-5 найкращих місць від Олени-Крістіни Лебідь. Всі вони розташовані в центрі міста.

1. Львівська копальня кави

Купа сувенірів, смачних і яскравих, екшн з вагонетками, зернами кави, сиплються прямо зі стіни, і... ЛЬВІВСЬКИЙ СИРНИК!! Так! Це кафе))) і тут, як на мене, самий смачний сирник в місті!

Фото: (instagram.com/elena_kristina_lebed)

2. Площа Ринок

Ярмарок стріт-фуду просто бомбезний! І так! Саме тут – найсмачніші віденські вафлі! (Поруч – опен-ейр каток! З класною музикою і морозцем в ніздрі!

Фото: (wikipedia.org/Костянтин Шелест)

3. Театр пива "Правда"

Шалена атмосфера теплих і драйвових посиденьок! Пива – 22 сорти! (Хто любить) І так – з 19 до 22:00 грає жива музика! ЦЕ КАЙФ!! Хлопці палять по-повній! Світові хіти від Роббі Вільямса до "казино Рояль"! ЩО КАЧАЄ: видають пластикові пляшки, і ти лупиш в такт разом з усіма!!! НЕРЕАЛЬНИЙ ДРАЙВ!

4. Палац Потоцьких

Не думайте, що це нудно! Беріть екскурсовода Сергійка, стильний хлопець зі значком "Карл Лагерфельд", і буде вам екскурсія – мрія! Палац НЕВИМОВНОЇ Краси! Сергій запалює не по-дитячому)) Живий діалог і море цікавих фактів)) не соромтеся питати! Він відповість на всі, зуб даю.

Фото: (wikimedia.org)

5. Ресторан з акулами "36 По"

Акули – в огромедном акваріумі Скляний рояль, стильні червоні дивани-софа, і ВОДОРОСТІ ЗІ СТЕЛІ, різнокольорові, прямо як на океанських рифах! Ух, атмосфера вражає! До речі, смачне меню І так, у Львові симпатичний шопінг. Мені купили стильний... кефір. Бо нічорта міряти не встигала))), але очі бачила – є, що захотіти.

Фото: (instagram.com/elena_kristina_lebed)

Користувачі мережі подякували Лебідь за відмінні поради, захопилися її природністю і простотою і побажали скоріше одужувати.

"В черговий раз захоплююся вашою чарівністю і простотою!!! Ви дивовижна!", "Дякую за такий теплий відгук про Львів. Чекаємо вас знову в гості", "Завжди мріяла побувати у цьому прекрасному місті. А з вашої розповіді туди ще більше захотілося. Выздоравливайте швидше", "Блиннн, ви така милаяяя і така яка є", "Як можна бути такою милою парою?", "Як же чудово! Одужуй, ти сама прекрасна", - пишуть фолловери провідною.

Скріншот коментарів (instagram.com/elena_kristina_lebed)

Нагадаємо, Катя Осадча в Данії згадала, як кубики Lego змусили повірити в чудеса.

Ми також повідомляли, що український ведучий Олександр Скічко вразив казковими фото з Африки.