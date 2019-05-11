Гаряча парочка: ведучий "Холостяк 9" засипав мережа яскравими сімейними кадрами з Мальдів

Ведучий "Холостяк 9" Григорій Решетник похвалився ідеальною фігурою дружини (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Ведучий "Холостяк 9" Григорій Решетник похвалився ідеальною фігурою дружини

Ведучий українського телешоу "Холостяк 9" Григорій Решетник похвалився ідеальною фігурою своєї дружини, а також просто сімейними знімками на відпочинку. Разом з двома синами і дружиною він відправився засмагати на пляж Мальдівських островів, звідки публікує яскраві сімейні знімки. Фотографії провідний розмістив у своєму блозі в Instagram.

Крім милих і "затишних" знімків Григорій Решетник також публікує невеликі замітки про які-небудь події.

"У тата хлопчиків навіть на відпочинку повно завдань - сьогодні півдня працював підкидальною машиною для своїх суперменів - нанирялися вже по повній. Щастя", - підписав крайній знімок шоумен.

Ведучий "Холостяк 9" Григорій Решетник на відпочинку з сім'єю (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Також телеведучий показав, як виглядає його дружина в купальнику.

Ведучий "Холостяк 9" Григорій Решетник похвалився ідеальною фігурою дружини (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

До цього ведучий розповів, що один з його синів навчився фотографувати.

"Ванюшка навчився фотографувати - тепер спільних з Кріс фото буде більше", - написав він.

Ведучий "Холостяк 9" Григорій Решетник на відпочинку з сім'єю (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

"Це фото заряджає на посмішки, радість і щастя. Нехай буде так у кожній родині!!!" – додав Решетник.

Ведучий "Холостяк 9" Григорій Решетник на відпочинку з сім'єю (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Нагадаємо, що раніше Григорій Решетник розповів, як перевтілювався в супердівчини.

Раніше повідомлялося, що екс-учасниця "Холостяка" хрестила сина Григорія Решетника.

До цього Микита Добринін розповів про своє розлучення.