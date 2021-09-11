Поради ТБ-зірки для яскравого відпочинку в Іспанії: 15 км по гірській річці та замок, де жила Дейенеріс

Рухаємося, а не лежимо!

У такій атмосфері неможливо залишатися тюленем. Просто відпочити на березі Атлантичного океану не вийде. Кожен день ми надягали гідрокостюми і йшли кататися на серфах. Хвиля була середня, і кожен з членів нашої сім'ї "зловив" її. Скажімо, пройшли посвячення в серфери (посміхатися). Раджу взяти інструктора. Також ми їздили по 15 км на велосипедах, дивилися на приголомшливі види з гори. Це допомагало тримати себе в тонусі.

Наталя Єжова яскраво відпочила в Іспанії (фото з особистого архіву провідною)

Добре займаємося - смачно їмо

Найцікавіше, що харчувалися ми вегетаріанською їжею. Два тижні повинні були жити без м'яса і риби. Тільки овочі і крупи.Не скажу, що витримали цей експеримент. Трохи грішили: їздили по ресторанах і пробували місцеві делікатеси. Їжа - дуже смачна! Чудова паелья з морепродуктами, запечене порося, восьминіг з картоплею, крокети з сиром і хамоном, кільця кальмара. М-м-м…

Як в серіалі

Ми були в районі Іспанії, де знімали серіал "Гра престолів". Бачили замок, де жила Дейенеріс. Потік туристів після зйомок - величезний. Потрібно записуватися за два місяці до подорожі. Ми цього не зробили, тому пройшли навколо локації зверху, подивилися все, а ось спуститися в "місце Х" не вийшло.

Королівське життя

Були в столиці Кантабрії Сентандері. Піднімалися на гору, де стоїть Королівський палац. Представники королівської династії дуже любили приїжджати до океану, тому будували тут палаци. До речі, майже в кожному містечку є замок, який зараз діє, як університет.

Не без екстриму

Яскравим враженням став наш сплав 15 км по гірській річці на каяках. Було захоплююче! Ми крутилися, веслували, але не перекинулися. Бачили нереальні краси природи. Отримали дуже багато вражень!

Наталя Єжова яскраво відпочила в Іспанії (фото з особистого архіву провідною)