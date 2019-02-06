Бразильське диво природи: Дмитро Комаров показав захоплюючі дух фото

Фото: (instagram.com/komarovmir)

Ведучий Світ навиворіт зазначив, що це місце - унікальне

Відомий український телеведучий тревел-шоу Світ навиворіт Дмитро Комаров, який розповів про найнебезпечніший ритуал в Бразилії, показав своїм шанувальникам неймовірні фотографії дуже незвичайного місця. Знімки унікальної пустелі в Бразилії він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Зараз ведучий знаходиться саме в цій латиноамериканській країні, де продовжує знімати нові випуски популярної програми. Як тільки у нього з'явилася зв'язок, він вирішив поділитися емоціями від відвідування дивовижного куточка.

Фото: (instagram.com/komarovmir)

"Ну от пройшов ще один тиждень практично без зв'язку, і в середу знову з'явилася можливість написати пару абзаців. По-перше для того, щоб нагадати про сьогоднішню прем'єру на 1+1, серія про піратів, дуже крута, в 22-45. А по-друге, щоб розповісти новини експедиції. Я зараз прощаюся з черговим місцем, яке в хорошому сенсі мені знесло дах, і яке навесні ви побачите #мирнаизнанку Унікальна пустеля, але не пустеля. Бразильське диво природи - Ленсойс Мараньенсис", - повідомив Комарів.

Фото: (instagram.com/komarovmir)

Далі він пояснив, чому ж так дивовижне це місце.

"Пустеля, тому що 155000 гектарів величезних піщаних дюн. Не пустеля, тому що з водою проблем немає ніяких проблем. Навіть коли на термометрі 50 градусів спеки, а в африканській Сахарі в піску можна запікати яйця, з бразильської пустелі можна ходити босоніж. Пісок не гарячий. У тисячах лагун - дощова вода. Вона прохолодна, ідеально чиста, прозора, неймовірних відтінків. Дивно, що риба з цих лагун в сухий сезон зникає разом з водою, але через півроку, як тільки знову починаються дощі та вода повертається, риба теж - тут як тут. Звідки? Розповім лише про одне з чудес - є види риб, які забуриваются у вологі шари піску і глини на сплячку. А потім з дощами "оживають". Бразильська пустеля - це суцільні чудеса. Тут, до речі, живуть люди. Не якісь туристичні племена "бедуїнів", а просто люди, які обрали для життя місце, дістатися в яке - це ціла експедиція. Їх діти не знають, що таке фейсбук і instagram. Ні в кого немає соцмереж. Гаразд, не видаю поки всі секрети. Скоро все дізнаєтесь з нашої програми. Гортайте свіжі фотки. А ми полетіли далі", - поділився телемандрівник.

Фото: (instagram.com/komarovmir)

Підписники прийшли в захват від знімків і висловили свої враження у коментарях.

"Боже, як гарно! Побачити таке вживу — справжнє щастя!";

"Неймовірна краса. Як з фантастичного фільму) Чекаємо з нетерпінням";

"Скажу словами Беднякова : "крутяк !";

"Яка дивна у нас планета!";

"Дякую за детальні та яскраві сюжети! Ми бачимо світ Вашими очима, і це захоплює. Бережіть себе!" - пишуть користувачі мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/komarovmir)

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров показав місце неземної краси - комплекс водоспадів Ігуасу, що знаходиться на кордоні між Бразилією і Аргентиною.

Раніше Дмитро Комаров розповів про зустріч з наркобароном і перестрілки в Бразилії.

Зазначимо, що в Бразилії телеведучий Дмитро Комаров провів більше трьох місяців, знімаючи відео для нового сезону своєї програми.