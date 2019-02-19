Зоряний кутюр'є: знаменитості в культових нарядах від Карла Лагерфельда

Згадуємо найкращі виходи зірок у вбраннях від великого кутюр'є

Сегодня мир всколыхнула печальная новость: умер Карл Лагерфельд – культовая личность, которую знают даже люди, далекие от моды. По слухам, у легендарного дизайнера уже давно были проблемы со здоровьем. И на шоу Chanel Couture весна-лето 2019 он даже не вышел на финальный поклон.

Интересно, что великий кутюрье скрывал точную дату рождения. Но по официальной версии, в этом году ему исполнилось 85 лет. Известный своей страстью к различным творческим направлениям, дизайнер начал свою карьеру еще в 17-летнем возрасте. И помимо создания нарядов, увлекался фотографией, иллюстрациями и массой других вещей. За свою карьеру он успел поменять 6 модных домов. Но наибольшую славу ему принес пост креативного директора Chanel и Fendi, а также собственная марка Karl Lagerfeld Paris.

Карл Лагерфельд (фото: instagram.com/karllagerfeld)

Великий новатор и экспериментатор, Карл Лагерфельд не любил оглядываться и не терпел повторений. Сохраняя знаковые коды возглавляемых им домов, он умел создать нечто совершенно новое. А каждый свой показ превращал в грандиозное шоу. Ему мы обязаны и массой радикальных модных решений. Так, это он влюбил весь мир в маленькое черное платье, научил носить твидовые костюмы, сочетать классику и спортивный стиль и не пренебрегать головными уборами.

Еще одна страсть дизайнера – женщины, которых он тонко чувствовал и обожал. Список его муз регулярно пополнялся: Ванесса Паради, Клаудиа Шиффер, Каролин де Мегрэ, Кира Найтли, Кара Делевинь и Лили Роуз Депп… Каждую из них он боготворил и умел подчеркнуть их самобытность с помощью нарядов. Вспоминаем самые знаковые из них.

Лагерфельд и Наталья Водянова

Лагерфельд и Клаудия Шиффер

Напомним, ранее мы давали 15 невероятных фактов о Карле Лагерфельде.

Также отметим, что еще одна любимица Лагерфельда - Кара Делевинь - стала звездой новой кампании Balmain.