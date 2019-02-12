Зірка "Орла и Решки" підкорила фанів соковитим літнім образом у сукні від українського дизайнера

Ведуча також розповіла про свою фобію - Астровська не любить, коли за кермом авто невідомий чоловік

Ведущая популярного тревел шоу "Орел и Решка" (серия выпусков "Морской сезон") Алина Астровская, которая ранее соблазнила пикантным подводным фотосетом, восхитила своих поклонников появлением в ярком образе, центральным элементом которого является воздушное летнее платье насыщенного малинового цвета.

Платье с открытыми плечами от украинского бренда ELENA BURBA декорировано воланами и складками, а также игривой баской на краю. Свой образ Астровская дополнила летней шляпкой с черными ленточками.

Кстати, фото было сделано во время очередной рабочей поездки Алины в рамках шоу "Орел и Решка". Команда отправилась снимать новый "морской выпуск" в Абу-Даби.

Алина Астровская в Абу-Даби (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

При этом, ведущая даже рассказала о своей фобии. Выяснилось, что Астровская считает "самым опасным видом транспорта" машину. В связи с чем не любит ездить на длинные расстояния с чужими людьми за рулем.

"Ровно год я без автомобиля, а после 10 лет фактической жизни за рулем, доверять свою жизнь таксистам, каждый раз для меня стресс! Кроме рассказов о том, что "ой, да это не основная моя работа" или вопроса - "а как туда ехать? Я просто первый день" в комплекте часто идет сигаретный дым и резкие торможения! Нееет, конечно есть прекрасные ребята в рядах этой профессии, но я коллекционирую истории, связанные с такси, у меня прям целый набор отборнейших фриков!" – пишет ведущая.

Поклонники ведущей также поспешили прокомментировать ее новый образ.

"Ах, какое платье!" — пишет mrsbabitskaya.

"Хочу такое платье", — соглашается helenaestetika.

"Идеально", — пишет dianthik.

"Красивая фотография. Алина, вы классно смотритесь в джипе", — замечает akivacuk676.

Алина Астровская в Абу-Даби (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Напомним, ранее Алина Астровская звезда "Орла и Решки" показала стройную фигуру в платье от украинского дизайнера ANNCHOO. В сети девушку даже назвали "ангелом".

Также напомним, что продюсер Лободы и соавтор идеи шоу "Орел и Решка" Нателла Крапивина рассказал, сколько стоил этот проект.