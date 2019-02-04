Знаменита модель вийшла на подіум в Києві з оголеними грудьми

Топ-модель Аліна Байкова відкрила показ Gasanova на Українському тижні моди

Всемирно известная украинская супермодель Алина Байкова, которая ранее рассказала об отношениях с Леонардо Ди Каприо, приняла участие в Ukrainian Fashion Week 2019, которая стартовала 1 февраля в Киеве. Девушка, которая участвует в показах мировых дизайнеров и снимается для знаменитых журналов, вышла на подиум в рамках показа новой коллекции дизайнера Gasanova.

Несколькими фото Байкова поделилась на своей странице в Instagram. Отметим, что девушка блистала в весьма откровенном наряде - прозрачном комбинезоне из кристаллов Swarovski, через который было отчетливо видно ее грудь.

Фото: Алина Байкова (instagram.com/alina_baikova)

На первом снимке модель набросила сверху пиджак, на втором же она запечатлена идущей по подиуму во всей красе.

Фото: Алина Байкова (instagram.com/alina_baikova)

Откровенные фото вызвали у ее поклонников бурный восторг и они забросали Алину комплиментами.

"Красотка", "Огонь", "Вы прекрасны", "Очень классная", "Алина, восторг!!!", "Справжня модель!", "Аліно, ви - неймовірна!" - пишут подписчики.

Немало также и хвалебных высказываний на английском языке, ведь Байкова известна во всем мире.

Напомним, украинская супермодель полностью обнажилась на пикантном фото. Автором интимного кадра выступил известный фотограф Гэвин О'Нил.

Кстати, Dafna May представила "метаморфозы" на Ukrainian Fashion Week 2019.

А вот Elena Burenina затронула тему постепенного уменьшения телесного и духовного контакта в нашем обществе, презентовав чувственную коллекцию "Feel mе".