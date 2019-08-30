Жива Барбі: Кайлі Дженнер захопила пишними формами в облягаючому вбранні

Кайлі Дженнер любить підкреслювати свої знамениті форми стильними нарядами. Не проходить і дня, щоб в її мікроблозі не з'явилося нове спокусливе фото, а то і два. Нещодавно вона підкорила мережу стильним вбранням з червоної доріжки. Івент був влаштований на честь виходу на екрани фільму Travis Scott: Look Mom I Can Fly, і Дженнер прийшла підтримати свого коханого Тревіса Скотта. До речі, на фотозоні вони блищали втрьох з однорічною Стормі.

Кайлі обожнює міні (фото: instagram.com/kyliejenner)

А кілька годин тому на її сторінці з'явилися нові кадри. Спочатку дівчина продемонструвала чорну міні-сукню, яка одягла з кросівками на білій підошві і чорними окулярами. Поруч стояла маленька чорна сумочка. Волосся вона зібрала в пучок і додала кілька стильних аксесуарів. Цей total black ансамбль неймовірно сподобався шанувальникам Кайлі. Вони оцінили фото в більш ніж 4 мільйони лайків. Але Дженнер не задовольнилася таким успіхом, і через пару годин виклала ще більш "гаряча" образ.

Новий образ Кайлі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Найбагатша із знаменитих сестер вирішила поекспериментувати з сексуальними образами. Вона приміряла сукні-міді зі спідницею до колін і корсетом. Такий досить строгий наряд завдяки незвичайному крою та аксесуарам – витонченим босоніжкам, сумочці з крокодилячої шкіри, очками овальної форми і годиннику з камінням – тим не менш, виглядав на Кайлі спокусливо. Доповнила вона образ високим хвостом ні макіяжем з виразними бровами, графічними стрілками і пухкими губами.

Дженнер обожнює спокушати своїми образами (фото: instagram.com/kyliejenner)

Першою не могла стримати слів захоплення Хлое Кардашьян. Вона написала: "Ти просто сама справжня жива Барбі". Її коментар набрав понад 5 000 лайків. А саме фото продовжує набирати приємні епітети, включаючи "гаряча", "ти перша", "приголомшливо", "вау, просто вау", "перша завжди", "просто неймовірна"... Що ж, Кайлі їх заслужила.