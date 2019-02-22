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Що за жінка! Тіна Кароль в новому образі звела з розуму прихильників


Співачка поділилася з підписниками новим стильним луком від Artemklimchuk

Тина Кароль обожает радовать своих поклонников не только новыми песнями и участием в музыкальных проектах, но и вдохновляющими луками. На ее личной странице в Instagram то и дело появляются необычные образы с фотосессий и светских выходов. К слову, в последнее время немало среди них и откровенных.

Так, недавно она появилась в изысканном шелковом боди, в другом посте примерила соблазнительное платье с кружевом. Еще один ее образ – в топе и шортах, открывающих стройные ноги, просто взорвал сеть. И похоже, Тине нравится такое внимание.

Ультрастильная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol) 

Недавно она вновь порадовала многочисленных фолловеров очередным фото. На певице надет удлиненный светло-коричневый пиджак и молочного оттенка леггинсы, расшитые бисером и пайетками из коллекции украинского бренда Аrtemklimchuk сезона SS-2019.

К слову, этот фасон пиджака – словно с мужского плеча – сейчас один из самых популярных и присутствует во многих коллекциях лучших мировых дизайнеров. Дополненный фирменным макияжем Тины с ярко-красными губами и укладкой с легкой волной и заколотой прядью, образ получился стильным и чувственным.   

Образ в показа Аrtemklimchuk сезона весна-лето 2019 

Разумеется, такое фото не могли оставить без внимания поклонники певицы, которые тут же засыпали ее многочисленными лайками и комментариями.

  • "Тина, что ты творишь с нами!? Это очень красиво"
  • "Потрясающая"
  • "Нет слов"
  • "Ну что за женщина! Сводит меня с ума"…
  • "Связь с разумом потеряна! Огонь" 
  • "Расцветает, как сады по весне" 
  • "Тинаааа, что ты творишь с нами?! Это очень красиво" 
  • "У меня сердце остановилось"
  • "Как не умереть от красоты?" 
  • "Боже, Тина, ты крутая и горячая! Нужна пожарная машина, у меня пожар просто!"
  • "Зачем так шикарно"
  • "Какой наряд интересный"

Как всегда, были и те, кому образ не приглянулся. Но, как говорится, равнодушным он не оставил никого.

Напомним, до этого Тина Кароль показала стройные ножки в монохромном образе

Также отметим, ведущая "Орла и Решки" восхитила точеной фигурой в мини-юбке

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