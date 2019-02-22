Що за жінка! Тіна Кароль в новому образі звела з розуму прихильників

Співачка поділилася з підписниками новим стильним луком від Artemklimchuk
Тина Кароль обожает радовать своих поклонников не только новыми песнями и участием в музыкальных проектах, но и вдохновляющими луками. На ее личной странице в Instagram то и дело появляются необычные образы с фотосессий и светских выходов. К слову, в последнее время немало среди них и откровенных.
Так, недавно она появилась в изысканном шелковом боди, в другом посте примерила соблазнительное платье с кружевом. Еще один ее образ – в топе и шортах, открывающих стройные ноги, просто взорвал сеть. И похоже, Тине нравится такое внимание.
Ультрастильная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Недавно она вновь порадовала многочисленных фолловеров очередным фото. На певице надет удлиненный светло-коричневый пиджак и молочного оттенка леггинсы, расшитые бисером и пайетками из коллекции украинского бренда Аrtemklimchuk сезона SS-2019.
К слову, этот фасон пиджака – словно с мужского плеча – сейчас один из самых популярных и присутствует во многих коллекциях лучших мировых дизайнеров. Дополненный фирменным макияжем Тины с ярко-красными губами и укладкой с легкой волной и заколотой прядью, образ получился стильным и чувственным.
Образ в показа Аrtemklimchuk сезона весна-лето 2019
Разумеется, такое фото не могли оставить без внимания поклонники певицы, которые тут же засыпали ее многочисленными лайками и комментариями.
Как всегда, были и те, кому образ не приглянулся. Но, как говорится, равнодушным он не оставил никого.
Напомним, до этого Тина Кароль показала стройные ножки в монохромном образе.
Также отметим, ведущая "Орла и Решки" восхитила точеной фигурой в мини-юбке.