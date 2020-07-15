Жінка-мрія: 46-річна Вікторія Бекхем підкорила стрункою фігурою в розкішній сукні

Вікторія Бекхем продемонструвала вбрання з нової колекції і вкотре стала зіркою мережі. Все завдяки бездоганній фігурі екс-«перчинки». 46-річна дружина Девіда Бекхема виклала ролик, де позує в закритому зелено-червоному платті з довгими рукавами з власної колекції. Образ доповнили стильна укладка – волосся зірки злегка завите хвилями. А також макіяж з "димчастими" очима, сяянням шкіри і соковитими губами. Вона дивиться в камеру загадково і трохи зухвало. «Вдома у сукні з бризками фарби з колекції #VBPAW20 – так схвильована цією колекцією!», – написала Вікторія під постом.

Вікторія у новому платті (відео: instagram.com/victoriabeckham)

Звісно, шанувальники не змогли пропустити таке відео, не засипавши його компліментами.

Ти просто натхнення

Волосся просто бомба!

Плаття просто чудове

Ти виглядаєш дивно! Я скоро куплю сукню, воно так шикарно

Викуль, бомба просто мені дуже подобається

О боже, чудова

Я закохана в плаття, воно так шикарно

Так жіночна

О боже, це плаття виглядає так розкішно на тобі, Вікторія

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/victoriabeckham)

Багато з них відзначили, що виглядає Вікторія неймовірно молодо, а її фігура – просто досконала. Нагадаємо, знаменитість не раз розповідала, як підтримує себе у формі. Багатодітна мама намагається встати раніше за всіх, щоб у неї був час на себе. Вранці вона вважає за краще зробити легку розтяжку, а потім вируши на пробіжку. Після вона займається сніданком. Для себе зірка найчастіше робить вітамінний коктейль, а для інших може приготувати щось більш "вагоме" – Вікторія любить побалувати чоловіка і дітей. За словами вічно молодої зірки, вона, тим не менш, намагається зробити меню не тільки різноманітним, але і корисним. На столі знаменитої родини завжди присутні багато овочів, зелені і якісного білка.