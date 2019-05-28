Спекотна пора: Джіджі Хадід захопила літніми образами в дусі Бріжит Бардо

24-річна модель знялася для Vogue México
Джіджі Хадід, яка нещодавно відзначила 24-річчя, продовжує підкорювати модний світ. Чергове досягнення красуні – зйомка для Vogue México. Дівчина прикрасила першу річну обкладинку. До речі, їх видання представило відразу дві: на весь зріст і портретну. Обидві зняті на тлі моря і оспівують безтурботну літню пору.
Фотосесія вийшла гаряча і стильна. Джіджі приміряла масу купальників і інших незамінних літніх нарядів. Образ їй створили в дусі Бріжит Бардо: об'ємна укладка зі злегка розпатланими пасмами, чуттєвий макіяж з акцентом на очі.
Своє захоплення новою роботою супермоделі вже встигла висловити сестра Джіджі – Белла Хадід. В одній зі своїх сториз вона запостила фото старшої сестри і написала: «Джіджі, я тобойю захоплююся, якщо ти ще не в курсі». За нею послідували і інші знаменитості. Наприклад, співачка Дуа Липа, яка не втрималася: «Вау! Яка краса». Не стали мовчати і інші користувачі мережі, засипавши захватами не тільки сторінку Vogue México, але і самої моделі.
До речі, Белла Хадід також активно підкорює модний світ. Нещодавно дівчина знялася для двох Vogue: японського та іспанського. Обидві обкладинки отримали масу захоплених відгуків. Також Белла є обличчям косметичної лінії Dior, а нещодавно представила і лінію сонцезахисних окулярів Versace. У подібної кампанії нещодавно знялася і знаменита модель Ірина Шейк. Але варто відзначити, що обидві сестри, хоч в чомусь і конкурують, завжди раді успіхам один одного і підтримують одна одну.