У "зефірному" костюмі та чорних кедах: Наталія Водянова похвалилася стрункою фігурою в незвичайному вбранні

Наталя Водянова відома своїм невгамовним характером. 37-річна модель встигає зніматися для рекламних кампаній, брати участь у показах, проводити ділові зустрічі, виступати на конференціях, а також проводити мітинги зі своїми шанувальниками. Один з таких вона провела в минулу п'ятницю. Модель зібрала фанатів в паризькому кафе, щоб обговорити багато цікавих питань роботу, материнство, секрети краси...

Нева підготувала подарунок для мами (фото: instagram.com/natasupernova)

Але, по всьому, навіть такі енерджайзери, як Водянова, іноді втомлюються. Після зустрічі з шанувальниками модель поскаржилася, що у неї затиснуло нерв, і вона насилу відриває голову від подушки. Наталі довелося сидіти вдома, а розважали її діти. Дочка Нева, наприклад, спеціально для мами розмалювала кеди – на одному вона зобразила ведмедика, а на другому заплакану дівчинку.

І ось днями «лікарняний» супермоделі підійшов до кінця. Наталя показала нове стильне фото та повідомила: «Друзі, я повернулася!». Знаменита красуня лежить на дивані у вітальні, але вигляд у неї вже квітучий і задоволений. До того ж Водянова приміряла новинки від Prada зефірного відтінку, які зробили її обличчя ще більш свіжим і молодим.

Наталя в новому сльном вбранні (фото: instagram.com/natasupernova)

Костюм склали приталений жакет з короткими рукавами і накладними кишенями, а також кюлоти. Завершують вбрання чорно-білі кеди на масивній платформі і шкарпетки в різнокольорову смужку. Шанувальники залишилися просто в захваті від аутфіта Наталії і почали писати їй компліменти і питання. До речі, модель була в піднесеному настрої і відразу ж стала відповідати коментаторам.

"Зефірний образ" моделі припав до душі посідовувачам (фото: instagram.com/natasupernova)

Так, вона повідомила, що фарбує волосся, починаючи з 30-ти років. Ще вона розповіла, що з нервом питання не було вирішене остаточно, періодично її хвилюючи. А на комплімент, як вона погарнишала, відповіла коротко: «Відпочила!». Що ж, ще один секрет нев'янучої краси Наталії розкритий!