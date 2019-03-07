Енергійна красуня: Ірина Шейк запалює в корсеті-мотоциклі і міні-шортах (відео)

Російська супермодель з'явилася в образі героїні кліпу Джорджа Майкла Тоо Funky

33-летняя модель Ирина Шейк в очередной раз доказала, что она мастер перевоплощений. В этот раз супермодель приняла участие в съемках римейка знаменитого клипа Джорджа Майкла Тoo Funky 1992-го года и примерила весьма необычный образ.

На видео, которым Ирина поделилась с подписчиками, она дефилирует в откровенном и весьма экстравагантном костюме. Он представляет собой своеобразный корсет в виде мотоцикла с рулем, фарой и зеркалами яркой красно-желто-голубой расцветки. А завершают его черные мини-шорты с красной бахромой и огромным красным сердцем на ягодицах. На спине – кожаные ремни с пряжками, а на одной ноге на застежке дерзко пристегнута кобура. Обута модель в широкие сапоги на шпильке в тон "мотоциклу". Волосы с "влажным" эффектом зачесаны назад.

Видео: instagram.com/irinashayk

К слову, в оригинальной версии этот образ принадлежит шведской модели Эмме Виклунд. Помимо нее, в клипе приняло участие много культовых личностей той эпохи, включая Линду Евангелисту. Сам Джордж Майкл взял на себя роль оператора, который снимает выходы разных звезд на сцену.

"Делай, как я! За кулисами проекта мечты. Безумные архивные вещи от легендарного Тьери Мюглера. Спасибо, что я стала частью этого произведения искусства", – подписала ролик Ирина Шейк.

Именно этому французскому модельеру принадлежит авторство экстравагантного костюма. Сам Тьери также поделился видео у себя на странице и подписал:

"Ирина Шейк действительно знает, как привлечь ваше внимание! Это настоящее искусство работы на подиуме".

Стоит отметить, что видео Тoo Funky в свое время наделало много шума. За откровенность и скандальные детали оно было признано одним из самых провокационных у Джорджа Майкла. А песня побила все рекорды прослушиваний. Никаких подробностей нового видео пока нет, но интерес к нему уже подогрет!

Стильная Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Напомним, до этого Ирина Шейк в неожиданно строгом образе для рекламной кампании Burberry.

Также напомним, что Ирина Шейк появилась на церемонии Оскар 2019 в сексуальном платье Burberry и с новой стрижкой.