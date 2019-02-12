Юна модниця: дочка Олі Полякової похвалилася стильними молодіжними нарядами

Дівчина продемонструвала всі образи на милому відео

13-летняя дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Маша, которая "засветилась" на Ukrainian Fashion Week, решила подтвердить свое "звание" юной модницы и продемонстрировала подписчиков несколько стильных молодежных образов. Девочка опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором показала три разных наряда, пытаясь при этом подражать моделям на фотосетах.

Первым Маша примерила черное платье с надписями на груди и прозрачным подолом, к нему она надела кроссовки в тон принта.

После чего показала белый пуховик, а под ним - блузку необычной геометрической расцветки и белые брюки.

В завершение Полякова покрутилась перед камерой в черно-белом спортивном костюме с капюшоном.

"А какой лук вам больше всего понравился?" - поинтересовалась девочка у пользователей сети.

Видео: (instagram.com/mashapolyakova)

Большинство поклонников отметили, что Маша красива в любом образе и попросли ее и дальше снимать подобные видео.

"Такие трогательные подростяшные движения,первое платьишко понравилось";

"Машуня крута во всем, хорошо, молодежно, в общем прекрасна";

"Очень красивая и одежда тоже крутая";

"Мне все крутые))) тебе круто во всех";

"Как говорят "гарній дівчіні, гарно і в тряпчині" Машенька ты красивая девочка, и тебе хорошо в любом наряде";

"Класные все, но мне больше всего нравится 3, Маша ты класная)))" - сыпят комплиментами фолловеры дочки "Королевы ночи".

Скриншот комментариев: (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, что дочь Оли Поляковой, Маша Полякова честно призналась подписчикам, как непросто ей даются диеты и с какими сложностями приходится сталкиваться.

К слову, Маша Полякова показала завидные акробатические трюки на пилоне, восхитив поклонников отличной гибкостью.

Видео: РБК-Украина