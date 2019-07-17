Взяти на замітку: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє улюблені речі і вчить їх поєднувати

Роузі Хантінгтон-Уайтлі, крім розкішних зовнішніх даних, володіє вродженим почуттям прекрасного. Тому вона не може втриматися, щоб не демонструвати численним шанувальникам вміння створювати образи від а до я на будь-який випадок життя. Кілька годин тому вона опублікувала цілу серію стильних нарядів. Дівчина, схоже, вирішила показати в ній всі можливі поєднання. Що ж, ми тільки раді!

Роузі демонструє трендові поєднання літа (фото: instagram.com/rosiehw)

Отже, укорочені джинси-скінні модель пропонує носити з простими футболками, строкатими блузами і об'ємними піджаками. Судячи з фото, в пошані у Роузі довгі сукні соковитих відтінків. А також класика: вільну блузу вона обожнює поєднувати з мішкуватими брюками зі стрілками. Спідницю-олівець – з топом в білизняному стилі. До речі, на відміну від більшості моделей і блогерів, які доповнюють будь-який образ масивними кросівками та іншим спортивним взуттям, Роузі робить ставку на жіночність. Вона вибрала для всіх нарядів уточнені туфлі і босоніжки на високому каблуці і з наймоднішим носком цього літа – квадратним.

Роузі і Джейсон на прем'єрі (фото: instagram.com/rosiehw)

До речі, за жіночність і витонченість у свій час і полюбив знамениту модель її чоловік Джейсон Стетхем. В одному з інтерв'ю він зізнався, що крихкість і краса Роузі буквально збили його з ніг. І по всій видимості, так і не відпускають вже багато років.

Роузі зворушливо привітала майбутнього чоловіка з прем'єрою (фото: instagram.com/rosiehw)

Нещодавно пара, яку, незважаючи на регулярні спільні виходи в світ і визнання в любові, ЗМІ все ж регулярно "розлучає", прийшла на прем'єру фільму Джейсона Стетхема. Закохані з'явилися на червоній доріжці в обнімку, демонструючи повну гармонію у відносинах всупереч чуткам. Роузі одягла на вечір розкішну "голу" сукню з відвертим вирізом. А Джейсон – чорний класичний костюм. Після заходу знаменита красуня буквально засипала мережу спільніми кумедними знімками, підписавши їх: "Назавжди його фанат номер один!! Так пишаюся тобою, J! Який екшн! Вітаю акторів і знімальну групу!".