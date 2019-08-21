Взяти на замітку: розкішна Ірина Шейк демонструє стильні речі нового сезону

Ірина Шейк представила нову рекламну кампанію. Вона знову стала обличчям однієї з найбільш прославлених у світі британських марок Burberry. Розкішна красуня приміряла речі з осінньо-зимової колекції цього року. Компанію знаменитої моделі склала Джіджі Хадід та інші популярні моделі.

Нова рекламна кампанія знята в дусі британського бренду (фото: instagram.com/irinashayk)

Фірмові тренчи з принтом бренду, довгі накидки з бахромою і металевими деталями, спідниці-міді з водолазками, костюми-двійки соковитого зеленого відтінку, яскраві сумочки і туфлі з каблуком незвичайної форми – ось що пропонує носити в майбутньому сезоні креативний директор будинку Рікардо Тіші. Судячи з тизера, великі сережки з «м'ятого» золота, аксесуари у формі кілець і перли також нікуди не подінуться.

У ролику знялося багато відомих моделей (відео: instagram.com/irinashayk)

Ірина опублікувала мальовничий ролик, дії якого розгортаються на березі моря. Моделі повільно походжають по хвилях, даючи себе розглянути з усіх боків. «Нарешті готово... Дякую, моя любов, Рікардо Тіші, за те, що знову зробив мене частиною #BurberryGeneration», – повідомила модель своїм шанувальникам.

Нова колекція марки, яка носить назву #Tempest, як завжди, розбурхала мережу. Одні користувачі не могли зрозуміти, що автори хотіли сказати цим роликом. Інші просто захоплювалися. Але сама Ірина отримала масу компліментів: «королева», «як завжди бездоганна», «вау», «найкраща»...

У сторіз Ірина додала образ більш "гарячий" (фото: instagram.com/irinashayk)

Треба визнати, такий елегантний і дуже строгий образ дійсно до лиця визнаній красуні. Хоча зазвичай всі майстри фешн-індустрії намагаються зробити наголос на її сексуальності.

До речі, друга зірка кампанії – Джіджі Хадід – ще не похвалилася новою рекламною кампанією. Нещодавно дівчина оголосила про тимчасове затишшя в інста-житті, сказавши, що насолоджується вимкненим телефоном. Також вона не стала демонструвати і зйомку для американського Vogue, яку поки що показав тільки фотограф.