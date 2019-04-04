Вибір ікони стилю: Вікторія Бекхем показала улюблені моделі суконь з нової капсули

Вікторія Бекхем не втомлюється радувати шанувальників новими стильними речами від власного бренду, а також із задоволенням експериментує з моделями з минулих колекцій. Так, нещодавно вона випустила капсулу суконь VB Dress Capsule, що складається з 15 справжніх хітів Victoria Beckham різних років. У неї знаменита ікона стилю включила найрізноманітніші моделі: сукні-футляри, шовкові міді-сукні, трикотажні спортивні і, звичайно ж, витончені вечірні – одним словом, сукні на будь-який смак і колір. Колекцію вона представила кілька днів тому, а нещодавно підсумувала свою роботу, написавши символічний пост в своєму Instagram-акаунті:

"Я така щаслива, що випустила мою нову колекцію суконь, капсулу з 15 предметів із сильними силуетами, орієнтованими на комфорт і легкість. Кожна з суконь знаменує для мене щось особливе і являє собою ключову модель певного періоду в минулому, яку я наділила улюбленою формою і силуетом".

Пост вона доповнила декількома знімками, де демонструє свої улюблені моделі з капсули. На першому вона позуємо разом з 20-річним сином Брукліном Бекхемом, обидва в офіційних вечірніх вбраннях. Зірка зав'язує синові краватку, повернувшись впівоберта до камери таким чином, щоб продемонструвати розкішне плаття, а вірніше – незвичайний виріз на спині.

Вікторія Бекхем з сином Брукліном (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Для другого знімка вона вибрала яскраво-зелене плаття довжиною до колін з рукавами знову ж таки з відкритою спиною. Цей лук вона доповнила контрастного відтінку яскраво-жовтогарячими туфлями і бежевим клатчем. На третьому фото вона позує з улюбленою подругою – Євою Лонгорією – на червоній доріжці. Одягнена вона в тому ж чорному платті, що і на першому знімку, але тепер показавши його розкішне глибоке декольте.

Стильна Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Шанувальники з задоволенням взялися обговорювати сукні, і буквально з перших постів визначився їх фаворит – зелене. "Вау", "Гарячі моделі", "Мої улюблені", "Хочу ці сукні!", "Мрію про зелене плаття і таких же литках", "Друге просто божественне", "Хочу собі друге", "Друге ідеально для Нью-Йорка"...

Щоб задовольнити шанувальників, Вікторія направила їх на сайт, де представлені всі моделі нової капсули. "Щоб побачити підбірку суконь, перейдіть за посиланням у біографії", – написала вона.

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем показала розкішну фігуру в елегантному брючному костюмі. Дизайнер стала зірковою гостею ряду модних заходів у Катарі.

Так, Наталя Водянова та Вікторія Бекхем з'явилися на відкритті Національного музею Катару.