Вибираємо ідеальний ремінь: стиліст поділилася важливими нотатками

Стиліст розповіла про основні принципи вибору ременя для будь-якого образу
Придбання відповідного аксесуара під вбрання, який ідеально впишеться у весь образ і додасть йому родзинку – питання непросте, але варто в ньому тільки розібратися, як все відразу стане ясно. Вибір ременя – це простір для експериментів, а сам елемент гардеробу відобразить вашу індивідуальність і почуття стилю. Стиліст Поліна Рижова навчила вибирати ідеальні варіанти на кожен день і під різні образи.
Ось кілька найпоширеніших видів ременів:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Колір ременя і його текстура можуть бути контрастними по відношенню до образу. Стильний акцент на талії допоможуть створювати саме ремені контрастною панелі і широкі ремені. Матеріалами для ременів служать шкіра, замша або тканина. А в якості декору можна використовувати акцентні пряжки, металеві ланцюги!
Зберігати ремені для зручності можна у:
Можна відразу додати ремінь до конкретного образу і повісити на одну вішалку – це зручно тому, що непотрібно шукати необхідний аксесуар та економить час зборів.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Відтінки і кольори ременів можна вибирати в колірній гамі гардеробу. Варто звернути уваги на базові кольори: чорний, бежевий і коричневий. До літнього сезону – білий. Вони підійдуть до будь-якого одягу.
Ремінь можна поєднувати за кольором з будь-яким з елементів образу. Тонкі ремені знову повертаються в моду. Вони допоможуть виділити талію, але для джинсів їх використовувати не варто, в такому випадку підійде базова ширина.
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