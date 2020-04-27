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Вибираємо босоніжки на літо: стиліст розповіла про тренди і застарілі моделі

Lite » Мода 27.04.2020 - 17:56
Вибираємо босоніжки на літо: стиліст розповіла про тренди і застарілі моделі
Ілюстративне фото (pexels.com)

Модний експерт дала поради, яке літнє взуття буде актуальним в цьому сезоні

Літо і тепло вже не за горами і багато дівчат задумалися про те, щоб порадувати себе і свої ніжки новими модними босоніжками. А щоб не купити що-небудь застаріле, слід звернути увагу на рекомендації експертів. Стиліст Анастасія Stacymills, яка раніше розповіла, що може зіпсувати весь образ, перерахувала на своїй сторінці в Instagram, які моделі будуть в тренді, які - базові, і які вже неактуальні.

"Для чого це важливо знати? Як це ні дивно, але щоб не купити застаріле і тренд - так-так, у нинішній ситуації я б не радила купувати тренд. Я б взагалі радила купувати тільки, якщо вам реально потрібно - зносилося взуття, тупо немає босоніжок (буває). Я раджу купувати в такому разі базу - це має сенс, це довговічне, це екологічно, в кінці кінців", - зазначила експерт.

База - так виглядають спокійні універсальні базові босоніжки. Вони підійдуть під максимум комплектів, тому виручать в тисячі ситуацій. Але родзинкою образу вони не стануть, це потрібно розуміти. Але чи потрібно це нам зараз? Питання.

Вибираємо босоніжки на літо: стиліст розповіла про тренди і застарілі моделі


Більш модний варіант босоніжок виглядає трохи більш масивно - ремінці ширше, підошва товща. Деякі варіанти биркенштоків теж сюди можна віднести.

Вибираємо босоніжки на літо: стиліст розповіла про тренди і застарілі моделі
Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

Варіанти бази на підборах вже набагато менш універсальні, при цьому в кежуал образі додадуть родзинки за рахунок підборів.

Вибираємо босоніжки на літо: стиліст розповіла про тренди і застарілі моделі
Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

Трендові босоніжки на підборах привертають до себе багато уваги, не протримаються довго на модному Олімпі, кому вони зараз потрібні? Бренди їх сплавити нікому не можуть.

Вибираємо босоніжки на літо: стиліст розповіла про тренди і застарілі моделі

Спортивні сандалі теж зазнали змін, дивіться приклади.

Вибираємо босоніжки на літо: стиліст розповіла про тренди і застарілі моделі

Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

Як бачите, варіантів безліч. Не упирайтеся в улюблені шльопанці та в'єтнамки.

Вибираємо босоніжки на літо: стиліст розповіла про тренди і застарілі моделіВибираємо босоніжки на літо: стиліст розповіла про тренди і застарілі моделіІлюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

Нагадаємо, співачка Санта Дімопулос назвала модні тренди сезону весна-літо 2020.

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