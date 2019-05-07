Вся в золоті: Вінні Харлоу захопила карнавальним образом на Met Gala 2019

Вінні Харлоу – любителька фестивалів, модних івентів та інших світських тусовок, не могла обійти стороною Met Gala 2019. І тут яскрава 24-річна красуня по-справжньому вразила. Для заходу вона вибрала образ танцівниці з Карибського фестивалю. Наряд ангела Victoria's Secret складався з ліфа і спідниці з довгим шлейфом в золотистих тонах, розшитих різнокольоровими каменями. На голові у неї красується убір, що нагадує голову павича або якоїсь іншої райської пташки. На плечі зірка одягла чорну накидку в пір'ї. Останній штрих – довгі сережки з камінням, кольє, невелика кругла сумочка, босоніжки на високому каблуці, яскравий макіяж і укладання хвиля. До речі, на івенті Вінні знову з'явилася в образі блондинки.

Ефектна Вінні Харлоу на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/winnieharlow)

"Мій погляд на "Кемп" – це данина поваги моєму коханому Карибському карнавалу. Побачимося на червоній доріжці!", – написала красуня перед заходом на своїй сторінці в Instagram.

А потім, за своїм звичаєм, однією з перших виклала цілу серію фото з вечора в різних ракурсах. Чи потрібно говорити, що такий відвертий наряд, демонструє розкішну струнке тіло Харлоу, викликав бурю емоцій у її підписників?!

Ефектна Вінні Харлоу на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/winnieharlow)

"Ти наша королева!", "Єдина і неповторна", "Так! Королева, ти просто вбила мене своїм образом", "Мій Боже, ти виглядаєш просто божественно!", "Чорт візьми, ти така приголомшлива", "Я люблю все, що стосується Вінні", "Ти ідеальна", "Королева корольов", "Просто казкова", "Боже творіння краси, ти так прекрасна", "Ось що я називаю досконалість"...

У сторіз, де Вінні не менш активна, вона виклала також масу відео з афтепаті І по всій видимості, дівчина почувала себе, немов побувала на карнавалі. Вона радіє, танцює, підспівує і фотографується з усіма бажаючими.

До речі, образ Харлоу поряд з іншими моделями, включаючи Джіджі Хадід і Кендіс Свейнпол, був добре зустрінутий модними критиками і визнаний одним з найбільш вдалих. Але авторство наряду Вінні не вказала.

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