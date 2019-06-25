У всьому блиску: Моніка Беллуччі в розкішному вечірньому образі вирушила на вечірку Cartier

54-річна Моніка знову вразила всіх своєю красою і молодістю
Моніка Беллуччі – бажана гостя на будь-якому світському прийомі, вона регулярно блищить на найрозкішніших вечорах. І ось – черговий з них. Знаменита італійська красуня відвідала івент французького будинку Картьє, який відбувся в Лондоні. Моніка прийшла на вечір у розкішному вечірньому вбранні: чорній сукні з глибоким декольте, суцільно вкритому блискітками. На грудях у неї сяяло кольє з великим смарагдом в 93.54 карата, а також натуральної перлиною, у вухах – об'ємні сережки з смарагдами. Зрозуміло, всі вишукані прикраси – від винуватця торжества. Доповнили образ стильна укладка, а також легкий макіяж в золотистих тонах.
Фото з шанувальниками поділилася сама Моніка, коротко підписавши: "В Лондоні на івенті Cartier 21 червня". Фолловери визнаної красуні почали тут же бурхливо обговорювати її новий лук, а також всі його деталі. Але в цілому всі коментарі звелися до того, що виглядає вона просто "божественно", а також "стала ще молодше".
До речі, на захід вона знову прибула одна, без свого коханого Ніколаса Лефевра. Нагадаємо, на вечірку видання Paris Match Моніка також з'явилася без бойфренда, що посіяла тривогу в лавах її шанувальників. Бо з тих пір, як Моніка офіційно представила світу нову любов, вони завжди ходили на такі івенти разом, демонструючи теплі почуття і прихильність.
В той же час як колишній чоловік Моніки – Венсан Кассель – регулярно з'являється у світській хроніці під руку зі своєю молодою дружиною Тіною Кунакі. Нещодавно пара разом відпочивала в Лос-Анджелесі. Виглядали знаменитий актор і досить успішна модель щасливими і веселими. Вони зробили спільне селфі, а також порадували шанувальників безліччю смішних роликів. А ось дитину Амазоні вони показати не поспішають. Хоча численні фанати буквально благають їх про це в коментарях під фото.