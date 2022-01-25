Повітряні силуети, розкішна вишивка і незмінний твід: у Парижі пройшов показ Chanel Haute Couture

Самі творці визначають колекцію як стриману, свіжу і жіночну, "між фантазією і реальністю". Віржіні Віар хотіла відобразити в одязі майбутнього теплого сезону неземну легкість.

Тому колекція була наповнена яскравими, радісними силуетами, які немов ширяють серед геометричних структур в графічному оточенні, створеному Ксав'є Вейланом. Декор, що нагадує кінні вигини і конструктивні лінії, був покликаний контрастувати з повітряними силуетами, витонченими вишивками і дорогоцінними квітами.

Цікаво, що цього року вперше CHANEL довірила придумати постановку шоу сучасному художнику. Частина ландшафту, частина саду і частина відкритої театральної сцени – проект Ксав'є Вейлана, який включає в себе як подіум, так і місця для глядачів.

Це функціональне планування викликає в уяві дорогі художнику образи і поняття: від кінних і собачих доріжок до архітектури поля для міні-гольфу, від принципу легкості (надувні елементи) до використання простих і, здавалося б, скромних матеріалів (натуральна фанера, килимки).