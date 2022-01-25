Повітряні силуети, розкішна вишивка і незмінний твід: у Парижі пройшов показ Chanel Haute Couture

Шоу Chanel Haute Couture з трепетом очікують всі глядачі: незмінно видовищне і яскраве, воно завжди стає одним з найбільш обговорюваних.
Цього року показ колекції Весна-Літо 2022, придуманий Віржіні Віар, проходив в Grand Palais Éphémère. А за антураж відповідав художник Ксав'є Вейлан. Себастьян Тельє, автор-композитор і друг будинку, виконав серію нових треків, спеціально складених для цього випадку.
Самі творці визначають колекцію як стриману, свіжу і жіночну, "між фантазією і реальністю". Віржіні Віар хотіла відобразити в одязі майбутнього теплого сезону неземну легкість.
Тому колекція була наповнена яскравими, радісними силуетами, які немов ширяють серед геометричних структур в графічному оточенні, створеному Ксав'є Вейланом. Декор, що нагадує кінні вигини і конструктивні лінії, був покликаний контрастувати з повітряними силуетами, витонченими вишивками і дорогоцінними квітами.
Цікаво, що цього року вперше CHANEL довірила придумати постановку шоу сучасному художнику. Частина ландшафту, частина саду і частина відкритої театральної сцени – проект Ксав'є Вейлана, який включає в себе як подіум, так і місця для глядачів.
Це функціональне планування викликає в уяві дорогі художнику образи і поняття: від кінних і собачих доріжок до архітектури поля для міні-гольфу, від принципу легкості (надувні елементи) до використання простих і, здавалося б, скромних матеріалів (натуральна фанера, килимки).
Також читайте, як пройшли покази Schiaparelli, Dior та інших будинків.
Раніше ми писали про культові образи Тьєррі Мюглера, які демонструють Кім Кардашьян, Ірина Шейк, Белла Хадід та інші знаменитості.