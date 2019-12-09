"Взагалі не впізнати": Віра Брежнєва вразила кардинальним перевтіленням

Ім'я Віри Бреженвой останнім часом на слуху в пресі та мережі - всі обговорюють її можливе розлучення з чоловіком Костянтином Меладзе. Шанувальники навіть зазначають, що співачка виглядає змарнілою та з погаслим поглядом, крім того, вона видалила всі спільні фото з чоловіком зі свого Instagram. В цей час артистка встигла запустити власну лінію косметики, а також взяла участь у незвичайній зйомці для журналу.

У рамках цього співробітництва Віра кардинально змінилася - з блондинки з довгим волоссям вона перетворилася на брюнетку з короткою стрижкою! Звичайно ж, це лише перука, проте виглядає зірка зовсім по-іншому.

На опублікованому в її записі знімку вона відображена в білому комбінезоні з принтами,який щільно облягає всі вигини її тіла, і туфлях на шпильці. На руках у Брежнєвої гумові рукавички - артистка сидить на стільці в хімічній лабораторії, де на столі стоять різнокольорові реактиви в колбах і загадкові пристосування. Дві колби виконавиця тримає в руках і задумливо дивиться на темно-синю рідину.

"Впізнаєте? Я не втомлюся вас дивувати ) і дивувати себе)) Відчуваю себе юною хуліганкою, коли мені пропонують такі перевтілення! Вашій увазі ЛАБОРАТОРІЯ ВІРИ. Обожнюю журнал @flacon_magazine за сміливість і креатив. І дякую за ці емоції! Це всього лише одне фото, інші можна побачити в журналі! Як вам наш експеримент?" - поділилася Віра.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com.ververa)

Підписники Брежнєвої активно діляться своїми враженнями від такого перевтілення, відзначаючи, що її складно впізнато на цьому знімку. Висловилися і деякі зіркові колеги співачки.

"Це прекрасно!" - зазначив Монатік.

"Захват", - згодна з ним його дружина Ірина.

"Взагалі не впізнати! Здорово!" - написав Максим Галкін.

Відмінно, супер пупер Вірочка)

Ах, яка принадність

Відразу згадується Мілла Йовович в "П'ятому елементі"..

Я вас не впізнала спочатку ,сказати ,що незвично-нічого не сказати

Сучасний "П'ятий елемент"

Інопланетянка!!!

сиильно

Невпізнанна!!! Супер

Я Вас не впізнала

Ви сексі

Скріншот коментарів (instagram.com.ververa)

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва показала "живі" кадри з закулісся фотосесії.