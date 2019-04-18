Чарівна лялечка: Тіна Кароль зачарувала фігурою в облягаючій оксамитовій сукні

Тіна Кароль також стала зірковою гостею вечірки з нагоди відкриття бутіка всесвітньо відомого французького бренду BALMAIN в Києві. Одна з найстильніших українських виконавиць не могла пропустити такий захід. При цьому Кароль вкотре проявила бездоганне відчуття стилю і продемонструвала перед камерами розкішний образ.

Так, на вечірці Тіна Кароль блищала у вечірній відвертій сукні чорного кольору. З оксамиту, з відвертою зоною декольте і розрізом до середини стегна – образ, як завжди, вийшов дуже чуттєвий і спокусливий (як і любить співачка).

Також стильний лук доповнюють босоніжки бордового відтінку і невелика сумочка-клатч від BALMAIN. Традиційно, зачіска – великі локони, акуратно покладені на одну сторону. І макіяж з акцентом на червоні губи, в тон яким підібраний і колір лаку.

"Грандіозне відкриття", - як завжди, лаконічно підписала серію знімків Кароль.

Стильна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальник співачки буквально засипали її захопленими коментарями.

"Тина Григорьевна, вы нескромно афигенны"

"Модная манюня"

"Женщина, я на вас в суд подам!"

"ААААААААА, как горячоооо, я обожглась"

"Куколка"

"Богиня"

"Какое платье! Как всегда, бесподобна"

"Мой воздух – ты"

"Сама элегантность и изящество"

"Файна краля"

"Как же ты прекрасна"

"Королева"

"Черный тебе к лицу"

Стильна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль шокувала образом "хуліганки" у сукні BALMAIN.

Також до цього Тіна Кароль заворожила стрункою фігурою в міні-сукні. Так, за суддівським кріслом співачка сиділа в жовтому платті.