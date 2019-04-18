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Чарівна лялечка: Тіна Кароль зачарувала фігурою в облягаючій оксамитовій сукні


Шанувальник Кароль назвали її "богинею" і "чарівницею"

Тіна Кароль також стала зірковою гостею вечірки з нагоди відкриття бутіка всесвітньо відомого французького бренду BALMAIN в Києві. Одна з найстильніших українських виконавиць не могла пропустити такий захід. При цьому Кароль вкотре проявила бездоганне відчуття стилю і продемонструвала перед камерами розкішний образ.

Так, на вечірці Тіна Кароль блищала у вечірній відвертій сукні чорного кольору. З оксамиту, з відвертою зоною декольте і розрізом до середини стегна – образ, як завжди, вийшов дуже чуттєвий і спокусливий (як і любить співачка).

Також стильний лук доповнюють босоніжки бордового відтінку і невелика сумочка-клатч від BALMAIN. Традиційно, зачіска – великі локони, акуратно покладені на одну сторону. І макіяж з акцентом на червоні губи, в тон яким підібраний і колір лаку.

"Грандіозне відкриття", - як завжди, лаконічно підписала серію знімків Кароль.

Стильна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальник співачки буквально засипали її захопленими коментарями.

  • "Тина Григорьевна, вы нескромно афигенны"
  • "Модная манюня"
  • "Женщина, я на вас в суд подам!"
  • "ААААААААА, как горячоооо, я обожглась"
  • "Куколка"
  • "Богиня"
  • "Какое платье! Как всегда, бесподобна"
  • "Мой воздух – ты"
  • "Сама элегантность и изящество"
  • "Файна краля"
  • "Как же ты прекрасна"
  • "Королева"
  • "Черный тебе к лицу"

Стильна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль шокувала образом "хуліганки" у сукні BALMAIN.

Також до цього Тіна Кароль заворожила стрункою фігурою в міні-сукні. Так, за суддівським кріслом співачка сиділа в жовтому платті.

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