Весняний настрій: Надія Мейхер підкорила ефектним образом

Артистка вже підібрала стильні весняні вбрання

Бывшая участница группы "ВИА Гра", а нынче сольная певица, дизайнер и даже актриса Надежда Мейхер, которая сыграла одну из ролей в новом сериале украинского режиссера Оксаны Байрак, демонстрирует поклонникам стильные весенние образы. Ранее 36-летняя артистка удивила дерзким спорт-шик look'ом, а теперь же поделилась фото в нежном наряде.

На снимке, опубликованном в Instagram, Мейхер запечатлена в облегающем белом платье, а на плечи она набросила джинсовую куртку. К слову, платье - из собственной коллекции Надежды.

Звезда сопроводила публикацию говорящим хештегом "весеннее настроение" - похоже, она уже полностью сформировала свой сезонный гардероб.

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Поклонники по достоинству оценили эффектный look знаменитости и оставили множество восторженных комментариев.

"Ой, ой Вы секси. Красивая и лучезарная";

"Секс символ!";

"Шикарная!!!";

"Просто супер женщина, божественная";

"Сказочно красивая женщина";

"Неподражаемая...";

"Для меня самая красивая и сексуальная девушка";

"Ну как всегда...ШИКАРНА!";

"Вам очень идет короткий волос)))";

"Неотразимая леди", - пишут подписчики Надежды.

Ранее Надежда Мейхер привела в восторг сеть чувственным образом с пестрой блузкой.

К слову, экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер рассказала о самореализации и стремлениях в карьере и жизни.