Весняний настрій: Надія Мейхер підкорила ефектним образом

Артистка вже підібрала стильні весняні вбрання
Бывшая участница группы "ВИА Гра", а нынче сольная певица, дизайнер и даже актриса Надежда Мейхер, которая сыграла одну из ролей в новом сериале украинского режиссера Оксаны Байрак, демонстрирует поклонникам стильные весенние образы. Ранее 36-летняя артистка удивила дерзким спорт-шик look'ом, а теперь же поделилась фото в нежном наряде.
На снимке, опубликованном в Instagram, Мейхер запечатлена в облегающем белом платье, а на плечи она набросила джинсовую куртку. К слову, платье - из собственной коллекции Надежды.
Звезда сопроводила публикацию говорящим хештегом "весеннее настроение" - похоже, она уже полностью сформировала свой сезонный гардероб.
Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)
Поклонники по достоинству оценили эффектный look знаменитости и оставили множество восторженных комментариев.
Ранее Надежда Мейхер привела в восторг сеть чувственным образом с пестрой блузкой.
К слову, экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер рассказала о самореализации и стремлениях в карьере и жизни.