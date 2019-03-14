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Весняний настрій: Надія Мейхер підкорила ефектним образом


Артистка вже підібрала стильні весняні вбрання

Бывшая участница группы "ВИА Гра", а нынче сольная певица, дизайнер и даже актриса Надежда Мейхер, которая сыграла одну из ролей в новом сериале украинского режиссера Оксаны Байрак, демонстрирует поклонникам стильные весенние образы. Ранее 36-летняя артистка удивила дерзким спорт-шик look'ом, а теперь же поделилась фото в нежном наряде.

На снимке, опубликованном в Instagram, Мейхер запечатлена в облегающем белом платье, а на плечи она набросила джинсовую куртку. К слову, платье - из собственной коллекции Надежды.

Звезда сопроводила публикацию говорящим хештегом "весеннее настроение" - похоже, она уже полностью сформировала свой сезонный гардероб.

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Поклонники по достоинству оценили эффектный look знаменитости и оставили множество восторженных комментариев.

  • "Ой, ой Вы секси. Красивая и лучезарная";
  • "Секс символ!";
  • "Шикарная!!!";
  • "Просто супер женщина, божественная";
  • "Сказочно красивая женщина";
  • "Неподражаемая...";
  • "Для меня самая красивая и сексуальная девушка";
  • "Ну как всегда...ШИКАРНА!";
  • "Вам очень идет короткий волос)))";
  • "Неотразимая леди", - пишут подписчики Надежды.

Ранее Надежда Мейхер привела в восторг сеть чувственным образом с пестрой блузкой.

К слову, экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер рассказала о самореализации и стремлениях в карьере и жизни.

 

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