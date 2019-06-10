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На вершині світу: Дженніфер Лопес захоплює шанувальників стильними луками з концертного туру

Lite » Мода 10.06.2019 - 19:29
На вершині світу: Дженніфер Лопес захоплює шанувальників стильними луками з концертного туру
Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

49-річна зірка активно постить фото з туру

Дженніфер Лопес, яка нещодавно відправилася в турне it's My Party, присвячене її 50-річчю, з задоволенням ділиться не тільки роликами з концертів, але і стильними луками. Кілька годин тому ікона стилю (це звання за нею тепер закріплено офіційно), опублікувала нову серію фото. Образ співачки склав костюм в спортивному стилі – худі і широкі штани, суцільно з принту з фірмовим логотипом знаменитості.

На вершині світу: Дженніфер Лопес захоплює шанувальників стильними луками з концертного туруНа вершині світу: Дженніфер Лопес захоплює шанувальників стильними луками з концертного туру

Новий наряд як зазвичай схвилював прихильників (фото: instagram.com/jlo)

Доповнили луек важкі черевики на шнурівці, а також величезні сережки-кільця. Не обійшлося і без фірмового яскравого макіяжу і довгих локонів, укладених хвилею. "Ти знаєш, час летить, коли ти робиш те, що любиш", – написала красуня і додала хештег туру. Прихильники відразу ж засипали її компліментами.

  • Вау!
  • Немає нікого краще!
  • Ти виглядаєш улетно
  • Час летить, але ти виглядаєш так само!
  • так, так, Так!
  • Був на вашому концерті минулої ночі. О, мій бог! Ви все ще на висоті!
  • Все ще прекрасна малятко
  • Королева мого життя
  • Ти зробила це!
  • Ти завжди класично прекрасна
  • Легенда
  • Я так пишаюся тобою кожен день, Джей! Ти сюрреалістична, працьовита жінка, я так тебе обожнюю
  • Все ще на вершині вашої гри
  • Моя королева, люблю тебе до місяця і назад

На вершині світу: Дженніфер Лопес захоплює шанувальників стильними луками з концертного туруНещодавно Дженніфер получилоа титул Fashion Icon Award (фото: instagram.com/jlo)

Крім вбрання, співачка приготувала безліч інших сюрпризів для шанувальників. Приміром, незвичайний дует – Дженніфер виступила разом зі своєю дочкою Еммою. Це відео з концерту наробило багато галасу в мережі і буквально підкорив шанувальників. До речі, дівчинка з'явилася на сцені в такій же сукні, як і її зоряна мама. Що теж викликало бурю захоплення.

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес отримала титул Fashion Icon Award від премії CFDA Awards 2019, присвяченій провідним діячам індустрії моди. Чергова перемога стала знаковою для американської співачки, хоча вона і без неї носила негласний титул модної ікони. На церемонію, де її супроводжував майбутній чоловік Алекс Родрігес, вона з'явилася в розкішному вбранні від Ralph Lauren.

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