"Віра-бунтарка": Брежнєва вразила фанів несподіваним образом

Завжди жіночну і стильну співачку навіть не відразу впізнали власні шанувальники

Известная украинская певица Вера Брежнева известна своим утонченным и элегантным стилем и часто демонстрирует в сети и на публичных выходах стильные женственные наряды. Однако новый образ артистки, которая ранее поделилась горячими фото с Мальдив, смог удивить даже ее давних поклонников. Неожиданное фото исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Вера сидит на лестнице в подъезде в "характерной" позе на корточках. При этом звезда одета в черные штаны, белую футболку, куртку-косуху и белые кроссовки.

"У нас на районе все #настиле все, как #мылюбим #yezzy", - подписала публикацию супруга Константина Меладзе.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Такие несвойственные Брежневой наряд и поза не на шутку поразили подписчиков, однако они быстро пришли в себя и принялись с юмором комментировать фото, интересуясь, где же семки певицы и отмечая, что она очень похожа на очаровательного гопника.

"Просто девчонка из нашего двора";

"Заходишь такой в свой падик, Вера Брежнева сидит";

"Семки есть?)";

"Такая красивая гопница в обшарпаном нашем таком совковом подьезде, красавица!!!";

"Ахахаххх, Вера-гопник)))";

"Это самая милая и красивая гопница, что я видел";

"Такая четкая";

"Ахах..семки есть?..а если найду?!))";

"Кепки не хватает) и четок)";

"Не узнал!!!";

"Семок не хватает";

"Шикарная. Такой районской леди все подаришь", - шутят фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Ранее Вера Брежнева показала, с кем отправилась отдыхать на экзотический курорт, на котором давно мечтала побывать.

Кстати, известная украинская певица Вера Брежнева и популярная американская модель Кортни Кардашьян надели одинаковые платья от Versace.

Видео: РБК-Украина