Вічно молода: напівоголена Ніколь Кідман красується на обкладинці глянцю в розкішному вбранні

Ніколь Кідман (фото: instagram.com/nicolekidman)

Актриса знялася для нового номера Elle

Ніколь Кідман представила черговий проект – вона стала однією з героїнь американського Elle. Спеціально для жовтневого випуску журналу знову створив проект "Жінки в Голлівуді". Крім знаменитої актриси, на обкладинках в цьому місяці красуються Наталі Портман, Скарлетт Йоханссон, Зендая, Гвінет Пелтроу та інші.

Ніколь Кідман у новій фотосесії (фото: instagram.com/nicolekidman)

Але зйомка з Ніколь, мабуть, заслуговує особливої уваги. Для фотосесії їй підібрали масу стильних нарядів. На обкладинці вона з'явилася в розкішній напівпрозорій сукні з колекції Dior Haute Couture з великим декольте. Ідеальним доповненням до неї стала сітчаста вуаль, яка зробила образ загадковим і сексуальним. Завершили образ сережки з великими каменями і вечірній макіяж з smoky.

Ніколь виглядає просто розкішно (фото: instagram.com/nicolekidman)

Серед інших образів Ніколь, не менш стильних: чорний класичний костюм, надітий з білою відвертою сорочкою і туфлями, а також довге напівпрозоре плаття з квітковою вишивкою, що доповнили жакет і туфлі-човники на шпильці. Виглядала Ніколь просто розкішно – насилу віриться, що цій жінці влітку виповнилося 52 роки.

Інші героїні жовтневого номера (фото: instagram.com/ElleUSA)

В інтерв'ю вона також не обійшла саму важливу тему для всіх фанатів: чи буде новий сезон мегапопулярного серіалу "Велика маленька брехня". Актриса відповіла ствердно, правда, попросила дати їм трохи часу. "Ми хочемо зробити третій сезон, адже нам дуже подобається працювати разом і створювати такий приголомшливий проект", – сказала Кідман.

Кадрами з фотосесії Ніколь вже поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Для мене велика честь бути разом з деякими з першокласних жінок, які є силами у творчій сфері і за її межами, і взяти участь в проекті @ElleUSA "Жінки в Голлівуді", – написала Ніколь.

Нагадаємо, нещодавно Ніколь Кідман знову прикрасила обкладинку InStyle – вона стала однією з героїнь червневого випуску, де показала масу стильних образів.