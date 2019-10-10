Вечно молодая: полуобнаженная Николь Кидман блистает на обложке глянца в роскошном наряде

Николь Кидман (фото: instagram.com/nicolekidman)

Актриса снялась для нового номера Elle

Николь Кидман представила очередной проект – она стала одной из героинь американского Elle. Специально для октябрьского выпуска журнал вновь создал проект "Женщины в Голливуде". Помимо знаменитой актрисы, на обложках в этом месяце красуются Натали Портман, Скарлетт Йоханссон, Зендая, Гвинет Пэлтроу и другие.

Николь Кидман в новой фотосессии (фото: instagram.com/nicolekidman)

Но съемка с Николь, пожалуй, заслуживает особого внимания. Для фотосессии ей подобрали массу стильных нарядов. На обложке она предстала в роскошном полупрозрачном платье из коллекции Dior Haute Couture с внушительным декольте. Идеальным дополнением к нему стала сетчатая вуаль, которая сделала образ загадочным и сексуальным. Завершили образ серьги с крупными камнями и вечерний макияж со smoky.

Николь выглядит просто роскошно (фото: instagram.com/nicolekidman)

Среди других образов Николь, не менее стильных: черный классический костюм, надетый с белой откровенной рубашкой и туфлями, а также длинное полупрозрачное платье с цветочной вышивкой, которое дополнили жакет и туфли-лодочки на шпильке. Выглядела Николь просто роскошно – с трудом верится, что этой женщине исполнилось летом 52 года.

Остальные героини октябрьского номера (фото: instagram.com/ElleUSA)

В интервью она также не обошла самую важную тему для всех фанатов: будет ли новый сезон мегапопулярного сериала "Большая маленькая ложь". Актриса ответила утвердительно, правда, попросила дать им немного времени. "Мы хотим сделать третий сезон, ведь нам очень нравится работать вместе и создавать такой потрясающий проект", – сказала Кидман.

Кадрами из фотосесии Николь уже поделилась на своей странице в Instagram. "Для меня большая честь быть вместе с некоторыми из первоклассных женщин, которые являются силами в творческой сфере и за ее пределами, и принять участие в проекте @ElleUSA "Женщины в Голливуде", – написала Николь.

Напомним, недавно Николь Кидман вновь украсила обложку InStyle – она стала одной из героинь июньского выпуска, где показала массу стильных образов.