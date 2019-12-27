На вечірці Великого Гетсбі: золота дружина Дмитра Комарова підкорила новорічних ретро-образом

Олександра Кучеренка, як і багато українських селебрітіс, також піддалася новорічному ажіотажу. Все ж зустріч Нового року 2020 вже на носі! Попереду залишилось лише два вихідних дні, щоб встигнути підготуватися. Особливо - продумати свій образ для новорічної вечірки. Не забувайте, що 2020 рік - це рік Білого Металевого Щура. Раніше дизайнер Анастасія Романова докладно розповідала, в яких кольорах і нарядах найкраще зустрічати новий рік.

А ось модель, Міс Україна 2016 Олександра Кучеренка запропонувала свій варіант образу для святкової вечірки. Дружина мандрівника, ведучого програми "Світ Навиворіт" Дмитра Комарова опублікувала в своєму інста-блозі святкове фото, позуючи в дійсно яскравому вбранні. На Саші - сукня в золотих паєтках. Окремої уваги заслуговують аксесуари - масивні золоті сережки, пов'язка, велике чорне перо в волоссі. Макіяж зроблений з акцентом на червоні губи. У цілому, образ вийшов в ретро-стилі - в дусі 20-30-х років ХХ століття.

Стильна Олександра Кучеренка (фото: instagram.com/aakucherenko)

Свій яскравий пост модель також супроводила підписом, розповівши, як зазвичай зустрічає новий рік.

“Ось з такою ж емоцією я завжди загадую бажання під бій курантів в новорічну ніч)) Навколо вогні, блискітки, суєта, годинник починає зворотний відлік... і я, закривши очі, намагаюся сконцентруватися на своєму бажанні. Хтось встигає написати його на папірці, спалити і випити ігристе разом з попелом, а мені ледве вистачає 12 ударів, щоб правильно сформулювати свою мрію на майбутній рік)) Дивно, але кожен раз вона магічним чином збувається. І в цьому році теж! Тільки не подумайте, що я загадувала «вийти заміж в 2019». Хоча, звичайно, ця подія зробила мій рік по-справжньому особливим", - розповідає Кучеренко.

Кучеренко радить своїм шанувальникам серйозно ставиться до планів на наступний рік.

“Новий рік – це гарний привід згадати минуле і подумати про майбутнє: поставити нові цілі і запланувати зробити нарешті те, що дуже хочеш, але все ніяк не встигав. Але головне – це приємна можливість зібратися в затишному сімейному колі або в галасливій компанії друзів, щоб весело відзначити свято разом! А завдяки спецпроектів, які знімають для ТБ і журналів весь грудень, - це задоволення сильно примножується) Нещодавно @elle_ukraine запросив мене в дружну компанію блогерів і провідних на зйомку в стилі вечірки «Великий Гетсбі» від @artwinery Це фото – якраз звідти. І відповідний образ) Мам, волосся на місці, не переживай. Було приємно зустріти давніх знайомих, поспілкуватися, приміряти яскраві образи, пожартувати і подуріти разом. На початку зйомки всі були в поспіху і думках про незавершені справи, але атмосфера свята і ігристе все-таки зуміли створити настрій)) Я зарядилася емоціями на весь день! Зараз багато хто скаржиться: немає снігу, багато справ, роботи, боргів, турбот – який тут Новий рік? Але відповідь – у нас самих) Адже самі люди створюють атмосферу і настрій! Думаю, прийшов час нарешті видихнути, подякувати рік, що минає, і оточити себе найважливішими людьми, з якими в новорічну ніч загадаєш своє заповітне бажання! У вас, до речі, збувається?" - підсумувала дружина Комарова

До речі, раніше модель показувала ще один яскравий образ для зустрічі Нового року 2020.

Стильна Олександра Кучеренка (фото: instagram.com/aakucherenko)

Нагадаємо, раніше Олександра Кучеренка розкрила секрети стрункості. Дівчина дуже докладно розповіла, що допомагає їй тримати себе у формі.