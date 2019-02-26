Втомлена, але прекрасна гімнастка: Белла Хадід в "спортивній" фотосесії для Interview Magazine

Іменита модель спробувала себе в ролі гімнастки-танцівниці

Топ-модель Белла Хадид не отдыхает. После насыщенных будней на неделях моды в Нью-Йорке, а затем в Милане, Белла нашла силы для новых фотосессий. На этот раз 22-летняя модель, которая ранее демонстрировала яркие новинки Moschino, снялась для всемирно известного глянца Interview Magazine.

На страничках журнала Белла появится в образе гимнастки или танцовщицы, которая все свободное время проводит на репетициях. Девушка немного устала и все же усердно движется к своей цели.

Белла Хадид в новой фотосессии для Interview Magazine (фото: instagram.com/bellahadid)

По словам организаторов съемки, фотосет отображает стилистику 80-х. К слову, стиль 80-х сегодня находится на пике популярности. И касается это не только моды, но и макияжа, причесок.

На ярких фото Белла Хадид позирует в спортивном костюме: ультракороткий топ, серые штаны, выглядывающие трусики, гетры. Находится модель в зале – скорее всего танцевальном. Так как один из кадров показывает нам модель в балетной пачке, боди и лосинах телесного цвета.

Спортивная Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Также на одном из фото Белла позирует в свободном трикотажном платье розового цвета. К сожалению, пока что не отмечается, какие именно бренды одежды были задействованы для съемки. В любом случае серия фотографий получилась достаточно атмосферной и не приторно глянцевой, что добавляет ей ценности.

22-летняя топ-модель Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Напомним, что во всем мире продолжают обсуждать яркие наряды звезд с красной дорожки, а также вечеринки Оскар 2019. При этом самимы яркими звездами гламурной тусовки стали Дженнифер Лопес и Кендалл Дженнер.

Джей Ло блеснула роскошным и очень стильным платьем с перламутровыми переливами от Zuhair Murad, из-за чего ее сравнили с бабочкой.

А вот Кендалл Дженнер приятно шокировала публику "голым" платьем-боди от Rami Kadi.