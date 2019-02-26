Втомлена, але прекрасна гімнастка: Белла Хадід в "спортивній" фотосесії для Interview Magazine

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Іменита модель спробувала себе в ролі гімнастки-танцівниці

Топ-модель Белла Хадід не відпочиває. Після насичених буднів на тижнях моди в Нью-Йорку, а потім у Мілані, Белла знайшла сили для нових фотосесій. На цей раз 22-річна модель, яка раніше демонструвала яскраві новинки Moschino, знялася для всесвітньо відомого журналу Interview Magazine.

На сторінках журналу Белла з'явиться в образі гімнастки або танцівниці, яка весь вільний час проводить на репетиціях. Дівчина трохи втомилася і все ж старанно рухається до своєї мети.

Белла Хадід в новій фотосесії для Interview Magazine (фото: instagram.com/bellahadid)

За словами організаторів зйомки, фотосет відображає стилістику 80-х. До речі, стиль 80-х сьогодні перебуває на піку популярності. І стосується це не тільки моди, але і макіяжу, зачісок.

На яскравих фото Белла Хадід позує в спортивному костюмі: ультракороткий топ, сірі штани, визирають трусики, гетри. Знаходиться модель в залі – швидше за все танцювальному. Так як один з кадрів показує нам модель в балетній пачці, боді і лосинах тілесного кольору.

Спортивна Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Також на одному з фото Белла позує у вільній трикотажній сукні рожевого кольору. На жаль, поки що не зазначається, які саме бренди одягу були задіяні для зйомки. У будь-якому разі серія фотографій вийшла досить атмосферною і не приторно глянсовою, що додає їй цінності.

22-річна топ-модель Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Нагадаємо, що в усьому світі продовжують обговорювати яскраві вбрання зірок з червоної доріжки, а також вечірки Оскар 2019. При цьому найбільш яскравими зірками гламурної тусовки стали Дженніфер Лопес і Кендалл Дженнер.

Джей Ло показала розкішну і дуже стильну сукню з перламутровими переливами від Zuhair Murad, через що її порівняли з метеликом.

А ось Кендалл Дженнер приємно шокувала публіку "голою" сукнею-боді від Rami Kadi.