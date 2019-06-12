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Український дизайнер і fashion-експерт розкрила секрети створення стильного образу

Lite » Мода 12.06.2019 - 13:33
Український дизайнер і fashion-експерт розкрила секрети створення стильного образу
Анастасія Іванова і співачка LILU (фото: прес-служба Анастасії Іванової)

Дівчина провела майстер-клас про світський і діловому дрес-коді

Відомий український дизайнер і fashion-експерт Анастасія Іванова провела в Києві закритий майстер-клас на тему "Дрес-код світських та публічних заходів". Спеціальною гостею заходу стала співачка і телеведуча LILU. Майстер-клас відвідали співачки Анна Добриднева і ILLARIA, телеведуча Мирослава Ульяніна, а також топові українські fashion-, beauty - і бізнес-блогери.

Український дизайнер і fashion-експерт розкрила секрети створення стильного образуLILU, Анастасія Іванова і Ганна Добриднева (фото: прес-служба Анастасії Іванової)

На майстер-класі обговорювали різні види дрес-коду і детально розбирали ті образи, які відповідають кожному з них.

"Кожна дівчина і жінка час від часу відвідує заходи, що вимагають певного дрес-коду, – каже fashion-експерт Анастасія Іванова. – Тому важливо вивчати культуру етикету і стилю - щоб уникати помилок, вибираючи той або інший спосіб для заходів, завжди бути на висоті і виглядати відповідно моменту".

Український дизайнер і fashion-експерт розкрила секрети створення стильного образуУкраїнський дизайнер і fashion-експерт розкрила секрети створення стильного образуУкраїнський дизайнер і fashion-експерт розкрила секрети створення стильного образуАнастасія розповіла гостям про всі нюанси створення образу (фото: прес-служба Анастасії Іванової)

"Під час майстер-класу ми осбуждали доречність нарядів і аксесуарів для різного роду заходів, – ділиться Анастасія Іванова. – Говорили про тих чи інших табу. Про те, як правильно підібрати сумку і аксесуари. Як, вибираючи вбрання з дрес-кодом, правильно і грамотно підкреслювати свої достоїнства, як враховувати свій вік, час року, професію і місце, куди ви збираєтеся".

Український дизайнер і fashion-експерт розкрила секрети створення стильного образу

У Анастасії Іванової одягаються українські зірки (фото: прес-служба Анастасії Іванової)

Особливу увагу на майстер-класі приділили найпоширенішим видам дрес-коду – вечірньому і "коктейль". Зокрема, гості дізналися, на які світські заходи обов'язково необхідно вдягати сукні в підлогу, а на які допустимі міні. А також про те, коли можна до плаття вибрати босоніжки, а коли потрібно обов'язково бути в туфлях. Що стосується дрес-коду "коктейль", то він, за словами Анастасії Іванової, є одним з найнебезпечніших – диктує в першу чергу сукню, але забороняє поєднувати його з взуттям на низькому ходу.

Український дизайнер і fashion-експерт розкрила секрети створення стильного образу

Телеведуча Мирослава Ульяніна (фото: прес-служба Анастасії Іванової)

Майстер-клас про секрети світського дрес-коду став частиною серії закритих авторських зустрічей Анастасії Іванової, гостями яких традиційно стають відомі українські блогери, успішні бізнес-леді, а також популярні співачки, актриси і телеведучі.

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