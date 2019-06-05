Допомагати-легко! Андре Тан і Дмитро Комаров розповіли про нове співробітництво в благодійності

Андре Тан і Дмитро Комаров (фото: прес-служба)

Тепер дизайнер і мандрівник пропонують обзавестися "добрими" сумками

4 червня в одному з ресторанів столиці IL RICCIO український дизайнер Андре Тан і відомий ведучий Дмитро Комаров розповіли про те, наскільки важливо допомагати тим, хто насправді цього потребує.

Рівно рік тому Андре і Діма презентували благодійний проект "Чашка кави", в рамках якого вони розробили м'яку іграшку - трикутний глобус, гроші від продажу якого були передані на лікування важко хворій дитині. Саме завдяки цій ініціативі з одного лише продажу іграшок було зібрано 253 000 гривень.

Цього разу Андре і Дмитро вирішили продовжити добру справу і презентували нову спільну колаборацію - сумки-шопери. Їх можна буде придбати по всій мережі однойменних магазинів дизайнера всього за 249 гривень, а вся сума від продажів буде перерахована на лікування дитини, якій допомагає проект "Чашка кави". Саме завдяки цьому фонду на сьогодні була зібрана загальна сума в 32 210 000 гривень та надано допомогу 25 людям.

"Минулого разу ми зібрали хорошу суму з допомогою наших іграшок і тим самим допомогли дитині. Сьогодні ми хочемо повторити наш успіх. Представляємо вам сумку–шопер, міцну і стильну, представлену в різних кольорах: пудрі, небесно блакитному і, звичайно ж, чорному. Зараз пішла тенденція відмовлятися від пластикових пакетів, тому ми створили сумку з еко матеріалів. Вона прослужить вам не один десяток років і з нею ви точно будете в тренді. На даний момент ми робимо дві дуже важливі речі: рятуємо життя дітей і рятуємо планету від забруднення", - прокоментував Андре Тан.

Андре і Дмитро вже не перший рік займаються благодійністю, вони роблять це не завжди публічно, але намагаються допомагати тим, хто по-справжньому цього потребує. Вони розповіли про те, що в Україні дуже багато небайдужих і свідомих людей, з допомогою яких вдалося врятувати не одне життя. Також Дмитро представив свою команду фонду "Чашка кави" і поділився досягненнями та цілями свого проекту.

"Ми намагаємося читати всі листи, які нам надсилають. Але розуміємо, що всім допомогти неможливо, тому ми обираємо дитину, якій терміново потрібна допомога і ведемо її від початку до самого кінця. Потім точно так само обираємо і допомагаємо наступному хворому. Мені дуже хочеться, щоб наступного разу до нас приєднувалися ще й бізнесмени, ресторатори, власники великих компаній і т.д. Нам потрібно навчиться приймати і розуміти той факт, що чим більше нас, тим більше дітей будуть жити. Адже навіть одна гривня - це допомога", - розповів Дмитро.

Саме завдяки таким проектам хочеться вірити в доброту, щирість і згуртованість людей. Адже тільки з допомогою загальних сил може станеться диво. З миру по нитці і ми зможемо врятувати дуже багато життів. Допомагати легко і важливо!