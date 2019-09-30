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Український дизайнер блищить на подіумі з Айшварією Рай, Енді Макдауелл і Євою Лонгорією

Lite » Мода 30.09.2019 - 20:35
Український дизайнер блищить на подіумі з Айшварією Рай, Енді Макдауелл і Євою Лонгорією
Катерина Сільченко (фото: instagram.com/katyasilchenko)

Катерина Сільченко взяла участь у показі в рамках Тижня моди в Парижі

Фешн-шоу L'oreal Paris Le Défilé, яке відбулося в рамках Тижня моди в Парижі, як завжди зібрало ціле сузір'я знаменитостей. Тут сяяли Даутцен Крез, Єва Лонгорія, Айшварія Рай, Енді Макдауелл і інші посланниці бренду. Сюрпризом стала поява на подіумі ще однієї знаменитості. Моделлю на розкішному показі виступила відомий український дизайнер Катерина Сільченко. Талановиту дівчину запросили до участі в шоу, так як вона стала обличчям L'oreal в Україні.

Український дизайнер блищить на подіумі з Айшварією Рай, Енді Макдауелл і Євою ЛонгорієюУкраїнський дизайнер блищить на подіумі з Айшварією Рай, Енді Макдауелл і Євою ЛонгорієюУкраїнський дизайнер блищить на подіумі з Айшварією Рай, Енді Макдауелл і Євою ЛонгорієюНа подіум вийшли всі посланниці бренду (фото: instagram.com/katyasilchenko)

Для кожної учасниці був підібраний стильний образ, продуманий до дрібниць. Вбрання від кращих марок з останніх колекцій, в тому числі від Balmain, Elie Saab, Etudes, Karl Lagerfeld, Koche та інших ідеально доповнив макіяж від знаменитої косметичної компанії. В кінці шоу глядачів чекав справжній сюрприз: на сцену вийшов син Єви Лонгорії – однорічний Сантьяго. Малюк був, як завжди, веселий і активний, але вже через кілька хвилин участі у фешн-дійстві заснув на руках у мами. Така зворушлива нота ще більше підкреслила, що шоу – це гімн жіночності.

Український дизайнер блищить на подіумі з Айшварією Рай, Енді Макдауелл і Євою ЛонгорієюЄва і Санті (фото: instagram.com/evalongoria)

Катя приміряла для показу чорний костюм: брюки з завищеною талією і шовковий топ з незвичайним і дуже відвертим вирізом. У своєму мікроблозі модельєр додала декілька фото, а також написала довгий пост, де ділиться радісною новиною і своїми враженням від шоу.

Український дизайнер блищить на подіумі з Айшварією Рай, Енді Макдауелл і Євою ЛонгорієюУкраїнський дизайнер блищить на подіумі з Айшварією Рай, Енді Макдауелл і Євою Лонгорією

Катя залишилася в захваті від показу (фото: instagram.com/katyasilchenko)

"Мої друзі! Це був не показ) Це справжній гімн жінкам: сильним, гідним, впевненим, веселим, шляхетним! Була така концентрація неймовірної енергії (відчуття, що ти в потоці) ми і сміялись, плакали від щастя, музика заворожувала, мурашки по тілу... Настільки сильно пробрало мене і Кожного глядача в залі! Тепер я точно знаю, що Ll'oréal Paris – це не тільки косметика, це ціла філософія про жінку, і як же я рада бути частиною цієї команди", – написала Сільченко.

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