"Ціную свободу": Джамала розповіла, якому одягу віддає перевагу

Співачка зізналася, що частіше вибирає вбрання від українських дизайнерів
Джамала відома своїм елегантним і жіночним і при цьому дещо стриманим стилем - співачка ніколи не виходить у світ у занадто відвертому вбранні. При цьому її образи зовсім не нудні або старомодні - їй вдається відмінно поєднати трендовість з деякою простотою в стилі. На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, чим вона керується, коли підбирає собі образи.
За словами співачки, вона цінує зручність в одязі, а також віддає перевагу українським дизайнерам.
"Чим я керуюсь при виборі свого образу? Мій стиль — диктує музика. Я надзвичайно ціную свободу, тому важливо, щоб одяг не сковував мене, не тільки фізично, а й емоційно. Якщо говорити про бренд. То звісно, я можу нескінченно дивитися покази Gucci чи Prada, але віддаю перевагу сучасним українським дизайнерам. Мені подобається те, що вони роблять, як розвиваються. І коли за кордоном мене запитують, хто автор мого вбрання, я завжди з гордістю відповідаю, що це український дизайнер", - поділилася Джамала.
Виконавиця також опублковала фото, на якому вона зображена в стильній червоній блузі і з гарним намистом на шиї. Відзначимо, що це один з її образів у новому кліпі на пісню Solo.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Фолловери артистки поспішили залишити захоплені коментарі, назвавши її іконою стилю.
Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
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