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Трендове взуття на літо: стиліст розповіла про модні варіанти

Автор: Марина Настевіч

Експерт дала поради, якому взуттю віддати перевагу влітку 2020

Важливою частиною літнього образу є взуття. До того ж, після кількох місяців в самоізоляції змінити шкарпетки і тапочки на улюблені туфельки і босоніжки - найкращий подарунок. Для тих, хто хоче бути в тренді, стиліст-блогер Віка Барва розповіла про тенденції у взутті влітку 2020.

Отже, що ж модного зараз носять:

Босоніжки з тонкими ремінцями



Босоніжки з ремінцями у кілька обертів навколо щиколотки

Босоніжки-сланці на підборах



Квадратний мис або виріз



Пластик і прозорі вставки

Стьобані фактури


Об'ємні переплетення і деталі, виконані зі шкіри або замші



Спортивні сандалі на платформі або грубій підошві

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Мюлі на середньому стійкому каблуці або киттен-хіл



Шльопанці з дутими деталями

Трапецієподібний каблук

Лавандовий, м'ятний відтінки


Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)⠀

Звичайно, багато що з цього може зійти за базове взуття, але не варто забувати, що є і короткострокові тренди, за яким через N-ну кількість сезонів буде зрозуміло, що так вже не носять.

Нагадаємо, що раніше стиліст Ксенія Господінова ознайомила з головними антитрендами літа-2020 і розповіла про новий зручний і практичний стиль, що "народився" під час карантину - biz-leisure.

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