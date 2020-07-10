Трендове взуття на літо: стиліст розповіла про модні варіанти

Важливою частиною літнього образу є взуття. До того ж, після кількох місяців в самоізоляції змінити шкарпетки і тапочки на улюблені туфельки і босоніжки - найкращий подарунок. Для тих, хто хоче бути в тренді, стиліст-блогер Віка Барва розповіла про тенденції у взутті влітку 2020.

Отже, що ж модного зараз носять:

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Босоніжки з тонкими ремінцями



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Босоніжки з ремінцями у кілька обертів навколо щиколотки

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Босоніжки-сланці на підборах



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Квадратний мис або виріз



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Пластик і прозорі вставки

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Стьобані фактури

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Об'ємні переплетення і деталі, виконані зі шкіри або замші



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Спортивні сандалі на платформі або грубій підошві



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Мюлі на середньому стійкому каблуці або киттен-хіл



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Шльопанці з дутими деталями

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Трапецієподібний каблук

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Лавандовий, м'ятний відтінки



Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)⠀

Звичайно, багато що з цього може зійти за базове взуття, але не варто забувати, що є і короткострокові тренди, за яким через N-ну кількість сезонів буде зрозуміло, що так вже не носять.

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