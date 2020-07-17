Топ-5 літніх must have-речей: корисний список стиліста

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт назвала трендові речі літа-2020

Літня пора має відправитися на шоппінг або розкриють дверцята шафи і витягнути звідти свої улюблені наряди, а щоб потрапити в тренд, варто вивчити, які з них найбільш актуальні. Стиліст Кіра Аліпа вибрала найбільш трендові актуальні літні речі, які ідеально впишуться в будь гардероб і навела приклади з описом на сторінці в Instagram.

Експерт розповіла про найбільш модних елементів гардеробу цим літом і виграшних поєднаннях. Найтоповіші 5 речей літа -2020.

1.Бермуди - вже не перший сезон в трендах, але цього літа вони злетіли на пік популярності. Прекрасно впишуться як в офісний образ так і в комплект для відпочинку.

Ілюстративне фото (instagram.com/kira_alipa)

2.Блузка з рукавами-буфами - створить романтичний і навіть святковий настрій твоєму комплекту. Але врахуй, не всім фігурам підійде така блуза.

Ілюстративне фото (instagram.com/kira_alipa)

3.Світлий піджак - він зробить зібраним і цікавим навіть простий образз джинсами і футболкою.

Ілюстративне фото (instagram.com/kira_alipa)

4.Плаття-сорочка - це дійсно самий універсальний крій сукні для будь-якої фігури, до того ж багатофункціональність такої сукні просто зашкалює.

Ілюстративне фото (instagram.com/kira_alipa)

5. Сумка-кошик - вона може бути з соломи, рафії або ротанга і вона доречна тільки влітку, і практично в будь-якому літньому образі вона виглядає ідеально.

Ілюстративне фото (instagram.com/kira_alipa)

Раніше стиліст Карина Капріелова назвала топ ефектних фішок для літніх образів.