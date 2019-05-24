В тісній сукні з голою спиною: знаменита модель підірвала мережу чуттєвим фото

Емілі Ратаковски знає, як привернути увагу користувачів Instagram. Принаймні, її 22 млн послідовувачів точно завжди раді новим відвертим постам гарячої красуні. Черговий такий кадр вона виставила кілька годин тому. 27-річна модель збирається взяти участь в американському розважальному вечірньому ток-шоу The Tonight Show. Про що повідомила на своїй сторінці оригінальним чином – чуттєвим фото, короткою фразою "Сьогодні вночі" і відміткою шоу.

27-річна модель – майстер "жарких" фото (фото: instagram.com/emrata)

На фото Емілі приміряла облягаюче трикотажне плаття тілесного кольору з довгими рукавами і зухвалим палітуркою на спині, що оголює тіло дівчини. Доповнюють картину великі червоні сережки, злегка розпатлане волосся в стилі "пляжна хвиля" і чуттєвий макіяж в натуральних тонах з акцентом на очі.

Емілі регулярно викладає в мережу свої фото в напівоголеному вигляді (фото: instagram.com/emrata)

Ратаковски стоїть перед дзеркалом, вигнувшись і розглядаючи себе. Вельми спокуслива поза і наряд підкреслили природну сексуальність зірки, її видатні форми, тонку талію і високі груди. Пост викликав шквал емоцій у відданих фанатів зірки, які тут же поспішили висловити своє захоплення.

Чорт, Емілі!

Тепер день може тільки погіршитися

Побачимося сьогодні ввечері в ресторані

Ти чудово виглядаєш, моя дорога

Богиня

Я люблю тебе

За що ти так зі мною?

Це дуже, дуже хот

Я просто тану

Велике вам спасибі за те, що ви показали себе в новому стилі

Вау

Твоє тіло – це просто мрія

13-річна Емілі робить перші кроки в модельній кар'єрі (фото: instagram.com/emrata)

До речі, нещодавно Емілі також показала, як вона виглядала в юності. Дівчина виклала в мережу фотографію 14-річної давності і написала: "13-річна Эмрата. Одне з моїх перших фото! Я нервувала і думала, що мій макіяж з золотом на повіках виглядає дуже незвично". Чи потрібно говорити, що красуня зібрала масу компліментів і захоплень. До того ж багато відзначили, що вона абсолютно не змінилася. Що доводить: її краса – це дар природи, а не робота пластичних хірургів.