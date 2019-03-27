Пристрасті розпалюються: Кортні Кардашян прикрасила обкладинку Vogue México

Слідом за Кайлі Дженнер, яка нещодавно прикрасила обкладинку глянцю, поспішила і її сестра – Кортні Кардашян. Вона стала героїнею нового б'юті-випуску Vogue belleza для Vogue México. 39-річна зірка соцмереж і бізнесвумен – справжній приклад успішної ділової жінки, чим і привернула увагу відомого глянцю.

Кортні Кардашян на обкладинці всесвітньо відомого глянцю

"#KourtneyKardashian, мати, дочка, сестра і ділова жінка, яка досягла нових висот, створюючи імперію і багатство у всіх областях. Самоучка, використовує свої 74,7 мільйона підписників у своїх соціальних мережах, щоб побудувати свій бренд і солідний бізнес. Її головна сила полягає в підтримці її сім'ї, в тому, щоб продовжувати просувати всі її мрії, і в квітні вона приїжджає на нашу спеціальну вечірку #VogueBelleza, щоб розповісти про ключі, які привели її до успіху в особистому і професійному житті", – прокоментували на офіційній сторінці Vogue.

Кортні Кардашян для Vogue México

Пристрасть до роботи, успіх і секрети його досягнення, рівновага в особистій і професійній сферах – ось головні теми нового випуску зі скандальною знаменитістю.

"Я ніколи не думала, що стану еталоном у світі бізнесу, моди і краси, просто постійна робота відкрила мені шлях для розвитку і вивчення нових аспектів мого життя. Я хочу донести до своїх передплатників, що ми всі здатні вирішувати нові завдання і залишати позаду наші страхи", – написала Кортні у своєму акаунті.

Кортні Кардашян для Vogue México

Зрозуміло, фешн-зйомка, де Кортні постає в декількох стильних образах: від загадкового в чорному гіпюровому платті до ділового в яскраво-червоному брючному костюмі. Видання також представило 2 обкладинки. Перша вийшла сексуальною, але при цьому не у звичній для Кортні максимально відвертій манері, а з натяком на оголеність. Прикрашають зірку тільки яскраво-помаранчеві тіні і пластиковий браслет. Друга у вже згаданому чорному напівпрозорому платті розкриває витонченість і жіночність Кортні.

"Пристрасть в кожному з моїх проектів дуже важлива, кожен день вимагає нових зусиль, тому що я беру участь у різних видах діяльності, які поглинають більшу частину моєї енергії. Тому я повинна бути дуже чіткою у своїх рішеннях, направляючи свою увагу і, перш за все, любов на все, що я роблю".

Нагадаємо, ворожнеча між Кім Кардашян і Наомі Кемпбелл, здається, завершилася. "Королева інстаграма" відповіла провокаційним фото.

Також до цього Кім Кардашян у кутюрній міні-сукні від Thierry Mugler підкорила фанатів розкішними формами.