Стильний образ на кожен день: Сінді Кроуфорд показала, з чим носити класичні джинси

Сінді Кроуфорд – одна з найбільш стильних знаменитостей, яка часто показує незвичайні аутфіти на своїй сторінці. Цього разу зірка продемонструвала образ комфортний і яскравий – він відмінно підійде для прогулянок літнім днем, так що беремо на озброєння!

Сінді обрала для основи способу класичні блакитні джинси і доповнила їх тонким білим светром з довгими рукавами. Яскрава родзинка образу – триколірний шарф, який вона вільно обмотала навколо шиї. З аксесуарів культова модель воліла тонку ланцюжок з підвіскою і сонцезахисні окуляри.

Сінді в новому образі (фото: instagram.com/cindycrawford)

На фото Сінді позує, сидячи на дивані, і дивлячись убік. «Малятко в блакитних джинсах», – написала модель. Шанувальники оцінили фото зірки в більш 50 000 лайків і залишили масу приємних коментарів.

Також днями Сінді розповіла, як доглядає за своєю шкірою. 54-річна зірка опублікувала фото в рушнику, яке говорить про те, що вона щойно вийшла з душу. На обличчя вона наносить маску з ефектом глибоко очищення. Ще один секрет нев'янучої красуні, яким вона поділилася зі своїми послідовувачами раніше – сауна.

За словами Сінді, її вона обладнала прямо у себе вдома, так як ніщо так не освіжає шкіру. Після процедури вона почуває себе значно молодшою. І выглядає, потрібно визнати, відповідно. А якщо врахувати, що процедури вона любить доповнювати правильним харчуванням і регулярними фізичними навантаженнями, стає зрозуміло, як культовій моделі 90-х вдається виглядати часом не гірше більш молодих колег.

Сінді обожнює маски (фото: instagram.com/cindycrawford)

До речі, своїми тренуваннями Сінді також почала ділитися. Причому вона використовує давно перевірені вправи зі своїх фітнес-занять. За словами Сінді, вона має намір викладати їх в мережу і далі. Так то стежимо за оновленнями Кроуфорд!