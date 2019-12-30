Стильні подруги: Єва Лонгорія та Вікторія Бекхем показали фото в повсякденному вбранні

Єва Лонгорія та Вікторія Бекхем дружать вже багато років. 44-річна актриса і 45-річна дизайнер намагаються підтримати одна одну у всіх проектах, здійснюють спільні поїздки і навіть Різдво зустріли разом. Про це Єва повідомила на своїй сторінці, виклавши загальне фото. «Найкраще Різдво назавжди! Хочу побажати всім міцних дружніх відносин на довгі роки! Люблю вас», – написала зірка «Відчайдушних домогосподарок». Дружина Девіда Бекхэма поспішила відповісти своїй подрузі: «Ми теж тебе любимо! Найбільш чудове Різдво з тобою! Поцілунки».

Єва і Вікторія (фото: instagram.com/evalongoria)

Цікаво, що на фото обидві красуні позують далеко не в гламурному вигляді. Тим не менше, їм вдалося зберегти стильний вигляд навіть у повсякденному одязі. Так, Єва одягла чорні легінси, парку, об'ємний шарф і шапку, доповнивши все черевиками з хутром і сонцезахисними окулярами. Ікона стилю Вікторія обрала вузькі сині джинси, білу сорочку і светр з власної колекції. Зверху вона накинула об'ємну куртку, а на ноги взула високі гумові чоботи. Завершують вбрання окуляри на пів-обличчя – до речі, така модель вже по праву вважається «у дусі Вікторії» та користується популярністю у всіх шанувальників знаменитості.

Єва, Санті і Харпер Севен (фото: instagram.com/evalongoria)

Напередодні вони продемонстрували і більш урочисті образи. Єва для хрестин Харпер Севен і Круза одягла брючний костюм-оверсайз бежевого відтінку і шовкову блузу йому в тон. На фото, яке виставили обидві зірки, вона позує зі своєю хрещеною дочкою і однорічним сином Санті. «Тиждень тому сьогодні ми святкували найчарівніше хрещення Круза і Харпер. @evalongoria найкраща хресна мати! Поцілунки! Ми так тебе любимо». «Яка велика честь – бути членом цієї сім'ї! Люблю тебе, Харпер Севен», – написала у свою чергу Лонгорія.

Вся родина на хрестинах (фото: instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, в недавньому бліц-опитуванні Єва розповіла багато подробиць з особистого життя, а також відповіла на питання стосовно моди і догляду за собою. Приміром, вона зізналася, що саме Вікторія – та людина, з якою вона без роздумів вирушила б на шопінг. «Ніхто не знає так багато про стиль, як вона!», – захоплюється Єва.