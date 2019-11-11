Стильна і щаслива: Олена Зеленська разом з чоловіком і дітьми красується на обкладинці Vogue

Перша леді прикрасила грудневу обкладинку відомого глянцю
Олена Зеленська за досить нетривалий термін вже встигла зарекомендувати себе як справжня ікона стилю. А тому один з головних модних журналів країни – Vogue – не міг не запросити першу леді до спільної фотосесиии. Олена знялася для грудневого номера відомого глянцю, прикрасивши відразу три обкладинки. На першій вона постала в чорно-білій зйомці великим планом – Олена позує в об'ємному пальто, щасливо посміхаючись. Друга – більш сувора і стримана, перша леді стоїть навпроти вікна. А третя вийшла по-справжньому затишною і життєрадісною. Тут Олена постала разом з чоловіком, президентом України Володимиром Зеленським, а також дітьми – Олександрою і Кирилом.
Зйомка проходила на природі, тому всі її учасники були одягнені по-осінньому: Олена красується в довгому пальто Celine, Володимир надів класичний костюм, а діти приміряли кежуал-наряди, дублянку і курточку. Серед інших брендів, які продемонструвала перша леді, Prada і Lemaire.
Першими поділилися з читачами радісною новиною творці журналу: на сторінці глянцю в Instagram з'явилися всі три обкладинки з лаконічними підписами, а такеож відмітками творців стильній фотосесії. Сама Олена поки про нову роботу не розповіла.
Вже за перші півгодини фото обкладинок зібрали максимум лайків та коментарів від фоловерів Vogue. «Вау», «З розуму зійти, як круто», «Неймовірно», «Яка краса», «Нарешті», – пишуть захоплені шанувальники глянцю, а також стильної першої леді України. Втім, знайшлися і незадоволені коментатори, які розкритикував зйомку і ідею.