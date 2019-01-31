Стильна пацанка: вибираємо найкращий бунтарський образ Дорофєєвої

Від гламурного Sport Chic до зухвалого стилю гранж

Надя Дорофеева — одна из самых стильных звезд украинского шоу-бизнеса. Певица смело сочетает разные стили, комбинируя порой несочетаемые вещи — и делает это очень умело. Рядом с вечерними платьями в пол и сценическими нарядами в гардеробе Дорофеевой особое место занимают образы в стиле спорт-шик и даже гранж.

LITE подобрал топ-6 необычных образов Дорофеевой в стиле "пацанка-стайл" и предлагает выбрать лучший.

#1 Желтый — новый черный

Уже несколько сезонов подряд работает правило "желтый — новый черный". В свой спортивный образ Надя умело вплела яркую дутую курточку. Получилось неожиданно, но стильно (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

#2 Sport Chic

Стиль спорт-шик (Sport Chic) востребован всегда. Но самое удивительное, что правильно его "чувствовать" и формировать может далеко не каждая! У Дорофеевой с этим нет проблем. Спортивные брюки певица умело комбинирует с оверсайз-пиджаком, футболкой и босоножками (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

#3 Пацанка-стайл

Наде очень к лицу образ стильного "тинейджера". Певица часто носит спортивную обувь на массивной платформе — тренд, который держится уже несколько сезонов (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

#4 "Маргинальный шик"

Образ в стиле гранж вызвал неоднозначные отзывы поклонников. Все пронизано духом группы Nirvana и студийным альбомом "Bleach" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

#5 И вновь спортивный стиль…

Брюки-клеш, сочетание пастельных оттенков, оверсайз и разноцветные кроссовки — Дорофеева опять на стиле (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

#6 Рваные джинсы

Рваные джинсы — один из самых любимых элементов гардероба Нади. И все же обратите внимание, что в новом весенне-летнем сезоне в тренде будут классические джинсы с высокой талией без дырочек, потертостей или нашивок (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Дорофеева в необычном наряде поблагодарила фанов за любовь — у певицы уже 4 млн подписчиков в сети instagram.

А до этого стильная Надя Дорофеева вдохновила новым умиротворенным фото.