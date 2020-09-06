Стильна осінь: як правильно вибрати колготки

Колготки — важливий елемент гардеробу будь-якої жінки. Їх носять всі від мала до велика і помилки при цьому часто роблять практично однакові. Стиліст Поллі Рижова поділилася корисними порадами про те, як правильно вибрати коглотки на осінь, щоб виглядати стильно й актуально.

Основні моменти, які потрібно врахувати при покупці колготок:

Колготки обов'язково повинні бути матові.

ОБОВ'ЯЗКОВО! Блискучі колготки зіпсують будь-який образ + додадуть вашим ніжкам зайві кілограми.

Підбираємо розмір правильно.

Це досить просто, так як їх всього 5. Перший призначений для людей з вагою до 55 кг і зростом не вище 160 див. Додайте число 10 до цих цифр і отримаєте максимальний поріг другого — 65 кг і 170 см. Також на всіх упаковках є таблиці з розмірами.

Тілесні чи чорні?

Напевно найчастіше питання. Тілесні повинні бути в тон шкірі і доречні з туфлями, світлої взуттям і світлими сукнями/спідницями. Вони повинні бути непомітні і виглядає як друга шкіра! Чорні матові і щільні колготки завжди зроблять ноги стрункішими і поєднуються як з темною так і з кольоровою/світлою взуттям.

Колготки в сітку і колготки з візерунками.

Дуже небезпечні, можуть дуже швидко перетворити вас із стильної дівчини в вульгарну особу. Можна вибрати чорні в дрібний горох, або дуже дуже дуже дрібну сітку. І звичайно не з міні спідницею!

Намагайтеся вибирати колготки з посиленим носком і широким поясом + плоскі шви або безшовні (щоб не були помітні під одягом), як правило такі колготки виглядають краще і служать довше.

Ілюстративне фото (instagram.com/poli_ryzhova)

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