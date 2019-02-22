Стильна наїзниця: ведуча "Орла и Решки" захопила витонченою фігурою в міні-спідниці

Телеведуча поєднала в одному образі відразу кілька комбо-трендів 2019 року

Звезда "Орла и Решки" Алина Астровская, которая ранее показала романтичный лук в зеленом платье, продолжает радовать поклонников ультрастильными образами. Теперь поклонники телеведущей морского сезона (к слову, стартовал уже второй выпуск) следят не только за на новыми морями и странами, но также и за стильными появлениями своей любимицы на экране. Следует отметить, что Астровская действительно отличается тонким чувством стиля, она часто пользуется услугами стилистов и буквально каждый ее образ на экране — это сочетание последних трендов.

Не стало исключением и одно из последних появлений Астровской на острове Боракай (Филиппины).

Так, на своей instagram-страничке Алина опубликовала сразу два фото, на которых позирует в луке черно-белых тонов.

На Астровской: интересного кроя юбка с белой оборкой от ELENA BURBA, черное облегающее боди NAKEDSECRET за 900 грн и ковбойки WLADNA SHOP с питоновым принтом за 2590 грн, передает myglamwish.com.

Стильная Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Получился настоящий комбо-лук, ведь Астровская смогла соединить в одном выходе сразу несколько супертрнедов этой весны и лета. Ведущая "Орла и Решки" продемонстрировала, как носить анималистичный принт, вкрапление ковбойского стиля. Также на пике популярности — боди и надписи.

Поклонники телеведущей поспешили оставить свои восторженные отзывы:

"Просто бомба!"

"Милашка вы Алина"

"Алина красотка! И черевички прикольные))"

"Самая позитивная на Земле!"

"Такая солнечная всегда"

"Алина, вы лучшая ведущая Орла и Решки"

"Сапоги огонь"

"Яка ж ти красуня"

Напомним, жо этого Астровская показала стройную фигуру в платье от украинского дизайнера, за что поклонники назвали ее "ангелом".

Также Алина появилась в сочном летнем платье с открытыми плечами в Абу-Даби.