Стиліст назвала 10 речей, які не вийдуть з моди

Модні тенденції змінюються досить швидко, і багато дівчат бояться відстати від трендів і з'явитися на публіці в чомусь застарілому. Проте є речі, які ще довго не втратять своєї актуальності і можуть прослужити вам вірою і правдою багато років. Стиліст Анастасія Stacymills, яка раніше розповіла, що може зіпсувати весь образ, перерахувала на своїй сторінці в Instagram, які речі навряд чи вийдуть з моди.

Топ-10 вічноактуальних речей:

1. Біла футболка. Прямий крій, вільний силует, пройма рукава і широкі.

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2. Прямі джинси на середній посадці. Років 5 носити вам їх точно, поки не заб'єте.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

3. Пальто-халат довжини міді. Йде абсолютно всім.

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4. Тренч міді. Рекомендую обзавестися.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

5. Лофери. Такі, як на картинці, будуть актуальні завжди.

Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

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6. Челсі. Так, самі базові челсі з нами надовго.



Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)⠀

7. Пуловер або светр з кашеміру білого, бежевого або сірого кольору. Силует вільний.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

8. Сумка геометричній форми. Потім вже всі інші сумки купуйте.



Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)⠀

9. Сережки-кільця. Середнього розміру (пару см в діаметрі) найбільш універсальні. Доречні завжди.



Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

10. Посмішка на вашому обличчі. Точно не вийде з моди ніколи.

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